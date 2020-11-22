Барселона выдала худший старт сезона с 1991-го года

"Барселона" проиграла "Атлетико" (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

Таким образом после стартовых 8 матчей в Ла Лиге команда набрала 11 очков: 3 победы, 3 поражения, 2 ничьих.

Это худший показатель с сезона-1991/92 (с поправкой на присуждение трех очков за победу).

Несмотря на это, "Барселона" стала чемпионом Испании в той кампании.