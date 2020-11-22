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Барселона выдала худший старт сезона с 1991-го года

Испания
(2 голосов)

"Блаугранас" вчера проиграли "Атлетико"

Барселона выдала худший старт сезона с 1991-го года
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"Барселона" проиграла "Атлетико" (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

Таким образом после стартовых 8 матчей в Ла Лиге команда набрала 11 очков: 3 победы, 3 поражения, 2 ничьих.

Это худший показатель с сезона-1991/92 (с поправкой на присуждение трех очков за победу).

Несмотря на это, "Барселона" стала чемпионом Испании в той кампании.

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В статье: Барселона
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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
22.11.2020 в 10:05
оленю, твій вихід!!! Вріж нам правду- матку про Переса- рецидивіста та суддівську змову проти барсілони...
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armik (Киев)
22.11.2020 в 09:47
Надо менять президентов до тех пор, пока команда не заиграет.
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Algrab (Костопiль)
22.11.2020 в 09:35
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Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 09:33
Так... Від "найкращої команди початку ХХІ" залишилися самі руїни. Послідовники Гвардіоли мало що зробили, щоб перебудувати гру Барселони з урахуванням наявних гравців Та і судді в деяких матчах були занадто лояльні до суперників Барси Тому маємо відповідний результат.
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Elektrikc (Львів)
22.11.2020 в 09:20
Перес! Во всем виноват Перес!
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