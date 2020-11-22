Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона выдала худший старт сезона с 1991-го года
"Блаугранас" вчера проиграли "Атлетико"
"Барселона" проиграла "Атлетико" (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.
Таким образом после стартовых 8 матчей в Ла Лиге команда набрала 11 очков: 3 победы, 3 поражения, 2 ничьих.
Это худший показатель с сезона-1991/92 (с поправкой на присуждение трех очков за победу).
Несмотря на это, "Барселона" стала чемпионом Испании в той кампании.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Серия А. Классическая победа Ювентуса с дублем Роналду, Аталанта в кризисе
- Герта - Боруссия 2:5. Golden Boy-2020 забил четыре гола за 30 минут и принес Дортмунду победу
- Ни одного гола после 40-ка ударов. Тоттенхэм не по зубам Манчестер Сити
- "Мы расстроились, что Месси решил остаться в Барсе". Часть работников клуба ждала трансфера Лео?
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
22.11.2020 в 10:05
Ответить
0
-2
armik (Киев)
22.11.2020 в 09:47
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
22.11.2020 в 09:35
Ответить
0
-2
Spokoyno (Киев)
22.11.2020 в 09:33
Ответить
0
-2
Elektrikc (Львів)
22.11.2020 в 09:20
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...