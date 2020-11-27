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Реал вновь теряет ключевого защитника перед игрой против Шахтера

Испания
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Испанец пропустит две недели

Реал вновь теряет ключевого защитника перед игрой против Шахтера
UA-Футбол
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Защитник "Реала" Дани Карвахаль во второй раз в этом сезоне угодил в лазарет. Об этом передает El Chiringuitо.

У испанского правого защитника проблемы с приводящей мышцой. Он точно пропустит две недели, а значит - не сыграет против "Шахтера" в следующий вторник.

Карвахаль в текущем сезоне провел лишь пять матчей, в которых отдал две голевые передачи. До этого, он пропустил порядка двух месяца, травмировав боковую связку правого колена.

Читайте такжеКарвахаль получил травму и пропустит около двух месяцев

Отметим, что также сейчас в лазарете "Реала" находятся Рамос, Бензема и Каземиро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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