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Реал вновь теряет ключевого защитника перед игрой против Шахтера
Испанец пропустит две недели
Защитник "Реала" Дани Карвахаль во второй раз в этом сезоне угодил в лазарет. Об этом передает El Chiringuitо.
У испанского правого защитника проблемы с приводящей мышцой. Он точно пропустит две недели, а значит - не сыграет против "Шахтера" в следующий вторник.
❌ 15 DÍAS DE BAJA— José Luis Sánchez ???????? (@JLSanchez78) November 27, 2020
Dani Carvajal se pierde seguro las dos próximas semanas de competición (Alavés, Shakthar, Sevilla, B. Gladbach...).
¿Derbi?, principal objetivo ⚽️ https://t.co/I67OYqK5Hj
Карвахаль в текущем сезоне провел лишь пять матчей, в которых отдал две голевые передачи. До этого, он пропустил порядка двух месяца, травмировав боковую связку правого колена.
Отметим, что также сейчас в лазарете "Реала" находятся Рамос, Бензема и Каземиро.
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