Барселона и Месси будут оштрафованы за жест Лео

Комитет Примеры вынес решение о наказании нападающего "Барселоны" Лионеля Месси по итогам матча 11-го тура чемпионата с "Осасуной" (4:0).

Напомним, форвард забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот Лео продемонстрировал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером в память о своём легендарном соотечественнике и коллеге Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября.

Как сообщает Sport.es, за нарушение статьи 91 дисциплинарного регламента Месси заплатит штраф в размере € 600. "Барселона" в свою очередь будет вынуждена выплатить € 350 за нарушение 52-й статьи.

Отмечается, что наказание Месси не носит строгого характера, поскольку за нарушение этой статьи можно получить штраф до € 3 тыс.