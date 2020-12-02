Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Валенсии подтвержден случай заражения коронавирусом
Это уже не первый случай
В составе "Валенсии" зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
"После последних тестов на COVID-19, проведённых 1 декабря, у одного из футболистов основной команды был подтверждён положительный случай, поэтому он уже изолирован у себя дома, как и близко контактировавшие с ним люди", — говорится в заявлении представителей "Валенсии".
В 12-м туре чемпионата Испании команда на выезде сыграет с "Эйбаром".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat
- Ювентус - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Шахтер пишет историю, печальный конец Горняка-Спорт. Главные новости от 1 декабря
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...