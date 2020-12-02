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В Валенсии подтвержден случай заражения коронавирусом

Испания
(1 голосов)

Это уже не первый случай

В Валенсии подтвержден случай заражения коронавирусом
Новина українською

В составе "Валенсии" зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

"После последних тестов на COVID-19, проведённых 1 декабря, у одного из футболистов основной команды был подтверждён положительный случай, поэтому он уже изолирован у себя дома, как и близко контактировавшие с ним люди", — говорится в заявлении представителей "Валенсии".

В 12-м туре чемпионата Испании команда на выезде сыграет с "Эйбаром".

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В статье: Валенсия (Испания) коронавирус
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