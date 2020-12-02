В Валенсии подтвержден случай заражения коронавирусом

В составе "Валенсии" зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

"После последних тестов на COVID-19, проведённых 1 декабря, у одного из футболистов основной команды был подтверждён положительный случай, поэтому он уже изолирован у себя дома, как и близко контактировавшие с ним люди", — говорится в заявлении представителей "Валенсии".

В 12-м туре чемпионата Испании команда на выезде сыграет с "Эйбаром".