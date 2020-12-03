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Йович вылечился от коронавируса

Испания
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И приступил к тренировкам

Йович вылечился от коронавируса
Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович излечился от коронавируса, сообщает Marca.

22-летний футболист прошёл несколько тестов на наличие инфекции и получил отрицательный результат. Сегодня, 3 декабря, Лука вернулся в состав "сливочных" и принял участие в тренировке команды.

Напомним, Йович заразился коронавирусом после матча заключительного, 6-го тура Лиги наций, в котором сборная Сербии с ним составе разгромила Россию со счётом 5:0. Сам форвард в этой встрече оформил дубль. При этом столько же Лука забил за 32 матча в "Реале".

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович коронавирус
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