Йович вылечился от коронавируса

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович излечился от коронавируса, сообщает Marca.

22-летний футболист прошёл несколько тестов на наличие инфекции и получил отрицательный результат. Сегодня, 3 декабря, Лука вернулся в состав "сливочных" и принял участие в тренировке команды.

Напомним, Йович заразился коронавирусом после матча заключительного, 6-го тура Лиги наций, в котором сборная Сербии с ним составе разгромила Россию со счётом 5:0. Сам форвард в этой встрече оформил дубль. При этом столько же Лука забил за 32 матча в "Реале".