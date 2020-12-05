Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги

Зинедин Зидан хвалил свою команду за первый тайм матча в Киеве против "Шахтера". Но критика не утихала, поэтому Зидану пришлось отвечать на вопросы, которые звучат только в критических ситуациях: об отставке, о падении, о неприкосновенности. Слова и внешний вид Зидана излучали уверенность, но очистить репутацию могут только результаты на поле. Французу дали два поединка – победить "Севилью" в Ла Лиге, и "Боруссию" М в Лиге чемпионов. Иначе может быть отставка.

За своего тренера готовы биться и подопечные. Серхио Рамос накануне организовал командную встречу и вместе с другими лидерами коллектива призвал партнеров костьми лечь в этих поединках. Серхио знал, о чем говорит. Но на собственном примере показать не мог – травма не позволила сыграть и сегодня.

Однако "Реал" и без Рамоса вышел на поле с тем настроем, который должен быть у претендента на чемпионство. Уже на первой минуте мог забить Винисиус, однако угол для удара был слишком острый. Уже через пять минут ошибкой Буну едва не воспользовался Бензема – голкипер чудом отвел угрозу от своих ворот.

Команда Лопетеги выглядела до перерыва тяжеловато. Вряд ли стоит говорить о психологической усталости или эмоциональной опустошенности. Здесь скорее вопрос к функциональной готовности. Стиль "Севильи" предусматривает энергозатратный футбол, команда часто забивает решающие голы на последних минутах. Но в матчах, когда приходится много работать без мяча, свежести для прессинга не хватает.

"Реал" нагнетал и в середине первого тайм взорвался ударом Крооса – немного неточно. Но еще лучший шанс уже в конце 45-минутки потерял Бензема. Буну реабилитировался за прошлые ошибки, вытянув сложный мяч.

"Севилья" с момента Люка де Йонга начала второй тайм – такой удобной возможности забить у нервионцев до перерыва не было. Казалось, что хозяева наладят игру, но разорвалось там, где тонко. Буну несколько раз ошибся в первом тайме, однако не был за это наказан. На 55-й же минуте выйти сухим из воды не судилось. Менди прострелил с фланга, Винисиус носком зацепил мяч и обусловил ошибку Буну. Снаряд от рук голкипера залетел в сетку.

Довольно быстро после этого "Реал" перестроился на игру за линией мяча – всё ради результата. Из опасных моментов после гола можно отметить разве что попытку Винисиуса убежать в контратаку. У "Севильи" было больше, но не настолько, чтобы говорить о несправедливости итогового результата: выстрел Кунде, удар со штрафного от Гуделя, удар Окампоса с прицелом в ближний угол – ничего удивительного для Куртуа. Последний потенциальный шанс "Севильи" – это падение Фернандо в штрафной после прикосновения Лукаса Васкеса. Но без пенальти.

"Реал" сыграл прагматично, потратив для победы столько сил, сколько нужно было. Но ниже своих возможностей сыграла "Севилья". Устали, перегорели, а может не подготовились? Зидана это не волнует. Его теперь волнует только "Боруссия" Менхенгладбах.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал" 0:1

Гол: Яссин Буну 55 (авт.)

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос, Иван Ракитич (Юссеф Эн-Несири 64), Жюль Кунде, Хесус Навас, Алейш Видаль, Мунир Эль-Хаддади (Оливер Торрес 46), Люк де Йонг (Сусо 64), Диего Карлос (Уссама Идрисси 80), Хоан Хордан (Неманья Гудель 64), Фернандо Франсиско Режес

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Родриго Силва (Марко Асенсио 66), Винисиус Жуниор

Предупреждения: Неманья Гудель 76 - Тони Кроос 44, Лука Модрич 60, Винисиус Жуниор 89