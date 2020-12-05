  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги

Испания
(1 голосов)

Первый из двух финалов Реал выиграл

Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Зинедин Зидан хвалил свою команду за первый тайм матча в Киеве против "Шахтера". Но критика не утихала, поэтому Зидану пришлось отвечать на вопросы, которые звучат только в критических ситуациях: об отставке, о падении, о неприкосновенности. Слова и внешний вид Зидана излучали уверенность, но очистить репутацию могут только результаты на поле. Французу дали два поединка – победить "Севилью" в Ла Лиге, и "Боруссию" М в Лиге чемпионов. Иначе может быть отставка.

Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги - изображение 1

За своего тренера готовы биться и подопечные. Серхио Рамос накануне организовал командную встречу и вместе с другими лидерами коллектива призвал партнеров костьми лечь в этих поединках. Серхио знал, о чем говорит. Но на собственном примере показать не мог – травма не позволила сыграть и сегодня.

Однако "Реал" и без Рамоса вышел на поле с тем настроем, который должен быть у претендента на чемпионство. Уже на первой минуте мог забить Винисиус, однако угол для удара был слишком острый. Уже через пять минут ошибкой Буну едва не воспользовался Бензема – голкипер чудом отвел угрозу от своих ворот.

Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги - изображение 2

Команда Лопетеги выглядела до перерыва тяжеловато. Вряд ли стоит говорить о психологической усталости или эмоциональной опустошенности. Здесь скорее вопрос к функциональной готовности. Стиль "Севильи" предусматривает энергозатратный футбол, команда часто забивает решающие голы на последних минутах. Но в матчах, когда приходится много работать без мяча, свежести для прессинга не хватает.

"Реал" нагнетал и в середине первого тайм взорвался ударом Крооса – немного неточно. Но еще лучший шанс уже в конце 45-минутки потерял Бензема. Буну реабилитировался за прошлые ошибки, вытянув сложный мяч.

"Севилья" с момента Люка де Йонга начала второй тайм – такой удобной возможности забить у нервионцев до перерыва не было. Казалось, что хозяева наладят игру, но разорвалось там, где тонко. Буну несколько раз ошибся в первом тайме, однако не был за это наказан. На 55-й же минуте выйти сухим из воды не судилось. Менди прострелил с фланга, Винисиус носком зацепил мяч и обусловил ошибку Буну. Снаряд от рук голкипера залетел в сетку.

Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги - изображение 3

Довольно быстро после этого "Реал" перестроился на игру за линией мяча – всё ради результата. Из опасных моментов после гола можно отметить разве что попытку Винисиуса убежать в контратаку. У "Севильи" было больше, но не настолько, чтобы говорить о несправедливости итогового результата: выстрел Кунде, удар со штрафного от Гуделя, удар Окампоса с прицелом в ближний угол – ничего удивительного для Куртуа. Последний потенциальный шанс "Севильи" – это падение Фернандо в штрафной после прикосновения Лукаса Васкеса. Но без пенальти.

"Реал" сыграл прагматично, потратив для победы столько сил, сколько нужно было. Но ниже своих возможностей сыграла "Севилья". Устали, перегорели, а может не подготовились? Зидана это не волнует. Его теперь волнует только "Боруссия" Менхенгладбах.

Примера. 12-й тур. Севилья - Реал 0:1. Аргумент Зидана, молчание Лопетеги - изображение 4

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Реал" 0:1
Гол: Яссин Буну 55 (авт.)

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос, Иван Ракитич (Юссеф Эн-Несири 64), Жюль Кунде, Хесус Навас, Алейш Видаль, Мунир Эль-Хаддади (Оливер Торрес 46), Люк де Йонг (Сусо 64), Диего Карлос (Уссама Идрисси 80), Хоан Хордан (Неманья Гудель 64), Фернандо Франсиско Режес

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Родриго Силва (Марко Асенсио 66), Винисиус Жуниор

Предупреждения: Неманья Гудель 76 - Тони Кроос 44, Лука Модрич 60, Винисиус Жуниор 89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Севилья (Испания) Хулен Лопете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мольфар (Закарпаття)
05.12.2020 в 20:12
Севілья ніяка.. І так завжди в матчах з Реалом. Та й ще з Реалом ніяким.. Ганьба. Вратарю Буну треба лікуватись. Він раптово перед грою з Реалом захворів каріусом. Ну це ж треба було...
Ответить
+1
-1
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 19:56
Собрались тут смотрю гиганты мысли ,дед боярышник с Днепра и педик кот )))...
Ответить
+1
-3
Algrab (Костопiль)
05.12.2020 в 20:01
Блохастий плюс алканавт близькі родичі монреальського оленя...
Ответить
+1
-2
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 20:04
Ага,а тот гигант мысли,пошёл по путалонским сайтам скорей всего,искать руку Преса))))
0
-2
Algrab (Костопiль)
05.12.2020 в 20:05
не пішов, а поскакав...
+1
-2
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 20:05
С разорванным пердаком))))
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
05.12.2020 в 20:40
Пердаки, пердаки.... Ребятки, вы что-то с собой делайте. Просите маму отвести к доктору, иначе поздновато будет. Ай, подзабыл, у вас же есть анестезиолог.
+1
0
Algrab (Костопiль)
05.12.2020 в 20:06
Ответить
0
-2
Algrab (Костопiль)
05.12.2020 в 19:55
Молодці!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Loader (Днепр)
05.12.2020 в 19:35
Игру не успел посмотреть, но обзор Игоря радует. Полил он себе раны перекисью.))) Винисиус снова не попал. Ах, да. Угол слишком острый.))) Чудо-Бензема не разобрался. Снова. Или опять?))) Лет шестьдесят назад весело было бы слушать эти комментарии по радио.
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
05.12.2020 в 19:56
Протрезвів, алканавте?
Ответить
+1
-3
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 19:57
Ты что не видишь,только проснулось чудо Днепровское,счас пойдёт накатит с горя)))
+1
-2
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 19:34
Все,у тупых путасранцев выходные испорчены)))...а если ещё и пута всрет,пердаки будут взрыватся одни за другим))...ахаха потешные фуфлонские клоуны
Ответить
+1
-3
avatar
Loader (Днепр)
05.12.2020 в 19:38
Налицо признаки употребления веществ. amg или гмо? Или гмн?)))
Ответить
+3
-2
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 19:39
Хоть сам понял что написал???..умалишённый-хватит глотать бояру!!!
+1
-3
avatar
Loader (Днепр)
05.12.2020 в 19:49
Ты, поц, не вые..йся здесь. Если у тебя есть хотя бы зародыш мозгов, напиши об игре, которую, надеюсь, ты видел. Но этого, скорее всего, не будет.))) Ты же слишком туп для того, чтобы складывать слова в предложения.
+3
-2
amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 19:52
Ой плять,для вас идиотов складывать предложения??..я вас только на )(уй могу послать,а время на что-то полезное потратить,чем на вас долпойопов фуфлонских)))
+1
-3
avatar
Loader (Днепр)
05.12.2020 в 20:32
Ну ты же , п.ц, тратишь время на ответ мне.)) Ну не долб...б?
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
05.12.2020 в 20:34
Добавлю, что собственно об игре ты и не упомянул. Как и ожидалось. Видимо, в силу своей ограниченности. Или нет?
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
05.12.2020 в 19:15
Печальная, трагическая ошибка Буну подарила вонючей мадридской канализации лишние 2 очка, которые по игре они вообще не заслужили. Однако, счет на табло. Печально...
Ответить
+3
-3
Лекарь (село Дарница)
05.12.2020 в 19:20
Вот именно, счет на табло.
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...