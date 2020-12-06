Зидан исправляет ошибки. Севилья - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола

Результаты "Реала" резко ухудшились во всех турнирах, поэтому Зидану, по слухам, было выдвинуто условие: или победа в двух ближайших матчах, или увольнение.

Первую часть задачи тренер выполнил: достаточно уверенно была бита "Севилья". Все решил один гол, забитый мадридцами с ошибки голкипера "Севильи" Яссина Буну. После гола мадридцы перестроились на игру вторым номером и удержали положительный результат. Далее – ключевой матч в Лиге чемпионов против "Боруссии" (Менхенгладбах).

Смотрите видеообзор матча "Севилья" - "Реал".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал" 0:1

Гол: Яссин Буну 55 (авт.)