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Зидан исправляет ошибки. Севилья - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола
Севилья - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Результаты "Реала" резко ухудшились во всех турнирах, поэтому Зидану, по слухам, было выдвинуто условие: или победа в двух ближайших матчах, или увольнение.
Первую часть задачи тренер выполнил: достаточно уверенно была бита "Севилья". Все решил один гол, забитый мадридцами с ошибки голкипера "Севильи" Яссина Буну. После гола мадридцы перестроились на игру вторым номером и удержали положительный результат. Далее – ключевой матч в Лиге чемпионов против "Боруссии" (Менхенгладбах).
Смотрите видеообзор матча "Севилья" - "Реал".
Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Реал" 0:1
Гол: Яссин Буну 55 (авт.)
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