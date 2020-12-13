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Примера. 13-й тур. Барселона - Леванте 1:0. Месси решает проблемы с реализацией

Испания
(1 голосов)

Много моментов - мало голов

Примера. 13-й тур. Барселона - Леванте 1:0. Месси решает проблемы с реализацией
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман говорил, что его "Барселона" не на дне. Дно, мол, еще ниже. Но это в зависимости от того, какими меркам мерить. Худший старт в Ла Лиге за последние 33 года, бездарное поражение "Ювентусу" в Лиге чемпионов и утраченное первое место таблицы после пяти побед в группе, публичные распри главного тренера и игрока – уж точно не потолок желаний. Да еще и на поле проблемы против команд, с которыми "Барса" должна разбираться на классе.

Примера. 13-й тур. Барселона - Леванте 1:0. Месси решает проблемы с реализацией - изображение 1

"Леванте" посетил "Камп Ноу" в статусе команды с зоны вылета, однако сумел почти весь первый тайм играть с "Барсой" на встречных курсах. Коутиньо нанес удар уже на второй минуте – Де Фрутос позже ответил не менее остро. Брайтвайт заставил своим ударом Айтора делать сейв, Дани Гомес пробил чуть неточно. Гризманн пробил головой, голкипер отбил, а Лангле добивал - тот же Гомес снова нашел щель в защите "Барсы" и напряг тер Штегена. Словно не команды из разных орбит, а равные по классу соперники.

Лишь в конце первого тайма "Барса" завладела реальным, а не стерильным (связанным с бессодержательным контролем над мячом) преимуществом. Месси целил со штрафного, но вплотную приблизиться к Пеле по количеству голов за один клуб пока не удалось. А как через несколько минут не забил Гризманн – загадка. Позиция была удобная, удар – сильный, но, видимо не хитрый для голкипера.

Примера. 13-й тур. Барселона - Леванте 1:0. Месси решает проблемы с реализацией - изображение 2

Айтор Фернандес вообще выдал прекрасный матч – это было даже круче, чем игра голкипера "Кадиса" в прошлом туре. "Барса" набрала 24-е ударп и тринадцать из них попали в створ. Кроме Месси, Гризманна, Брайтвайта и Коутиньо, в природе которых – атаковать, дважды бил даже защитник Альба.

"Леванте" больше не мог играть на встречных курсах, но оборону держал. Сбой произошел после индивидуальной ошибки Мальса в центре поля. Под прессингом Брайтвайта опорник "лягушат" потерял мяч, де Йонг прорезал пространство и вовремя отдал налево на Месси, а Лионель наконец забил. Наконец – потому как промахивался он в двух последних поединках чемпионата крайне много. Удар получился несильным, но с "подкруткой" под дальнюю штангу. Прорвало.

Примера. 13-й тур. Барселона - Леванте 1:0. Месси решает проблемы с реализацией - изображение 3

Сразу "Барселоне" стало проще. Хотя и игра "Леванте" изменилась. Уже не было смысла стоять в окопах. В конце поединка гости пошли вперед и заявили о претензиях на ничью. После навеса с фланга Лангле едва не срезал мяч в собственные ворота, а когда после удара Моралеса мяч в штрафной нашел руку Юмтити, впервые в этом сезоне появившегося на поле в чемпионате Испании, даже работала система ВАР. Однако это был лишь угловой для "Леванте" – не пенальти. Угловой, после которого бил по воротам Франсиско Идальго – и это был последний шанс. Тер Штеген забрал мяч в руки и зафиксировал победу "Барсы".

Выстраданную победу? Нет, так говорить нельзя. Скорее – проблемную. Проблемную из-за низкой реализации голевых моментов. Забивай каталонцы хотя бы в каждом третьем-четвертом моменте – все сегодня сложилось бы значительно проще. Да и поражения от "Кадиса" неделю назад, наверное, не было бы.

Примера. 13-й тур. Барселона - Леванте 1:0. Месси решает проблемы с реализацией - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Леванте" 1:0
Гол: Лионель Месси 76

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Педри 58), Филиппе Коутиньо (Тринкао 70), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Самуэль Юмтити 89), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Рональд Араужо

"Леванте": Айтор Фернандес, Микаэль Мальса, Рубен Везу, Серхио Постиго, Никола Вукчевич (Неманья Радоя 68), Хорхе Де Фрутос (Франсиско Идальго Гомес 82), Карлос Клерк, Дани Гомес, Гонсало Мелеро (Серхио Леон 82), Коке (Хорхе Мирамон 68), Рохер Марти (Хосе Моралес 68)

Предупреждения: Френки де Йонг 49, Мартин Брайтвайт 87 - Никола Вукчевич 42

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Леванте (Валенсия)
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Комментарии (48)
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Spokoyno (Киев)
14.12.2020 в 01:03
Спробую ще раз... Три рази коментар не пустили. Не виразна гра Барселони, яка продовжує "ставити лише на свого лідера", що часом грає для душі... тобто без особливої напруги, та виразне свавілля суддів по відношенню до нею. Про гру дійсно сказати можна мало чого... Але в чергове всіляко топити команду, яка так далеко від своєї кращої форми! "На кого вони роботають?" На столичні клуби чи сепаратистів? Даючи їм козирі, як Мадрид їх притісняє!
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0
0
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Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 01:11
Та хватит уже про судей шановный. Просто Барса зараз слабка, як марлеві труси. Причин очень много. И корни их очень глубоко. Просвета пока не видно. И долго еще... Очень долго.. Поверьте, я знаю о чём говорю.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
14.12.2020 в 00:56
Болельщиков Барсы с победой Вроде как немного от зоны вылета оторваться удалось
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+3
0
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Blackboria (Тернопіль)
14.12.2020 в 01:03
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0
0
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Spokoyno (Киев)
14.12.2020 в 01:06
Виповзли на восьме... А по втраченим взагалі у п'ятірці
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0
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Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:52
З поверненням в чемпіонську гонку!
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
14.12.2020 в 01:31
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0
0
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Spokoyno (Киев)
14.12.2020 в 00:35
Відчуваю, що і тут можна лише "вітькам" та іншим РЕАЛьним ексПЕРДам
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
14.12.2020 в 00:42
Не дивовижно, бо і автор помітив потрапляння м'яча в руку Юмтіті ПРИТИСНУТУ до тулубу, але не згадав, що в своєму карному гості в першому таймі завалили руками Мессі, а в другому ліктем вибили м'яч з-під ніг Брайтвайта...
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.12.2020 в 00:48
Рука була притиснута не повністю і збільшувала об'єм тіла гравця перешкоджаючи його польоту в ствір воріт. Також рука не знаходилася в природньому положенні,а як в німецької офіціантки з п'ятим розміром грудей
0
-2
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Blackboria (Тернопіль)
14.12.2020 в 01:06
Вітя, свої еротичні фантазії про німецьку офіціантку іди на гілку Мадріду коментувати, троль
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.12.2020 в 01:14
Добре ісправляюсь! В даному випадку "Як темношкіра АФРОнімецька офіціантка з 5 розміром грудей" але арбітри спасли від позору. Давно не секрет, а істина - шо на камп ноу любять махати руками в своєму штрафному і не отримувати за це покарання.
0
-1
sash_ok (Харьков)
14.12.2020 в 00:14
Деградантский футбол. Хотя, чего ещё ждать от поединка крепкого середняка и аутсайдера ?! Чепуховцы!
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0
-2
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Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:18
Все претензии к Бартомеу и к Куману.
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.12.2020 в 00:08
Матч-возня як і очікувалось. Але низькорослий повеселивбільше десятка моментів потрібно було щоб забити. По грі й дурню зрозуміло, що була вказівка створювати для нього моменти. Ну вже так відкрито шукали його пасом, намагались дограти до останнього,боялись самі бити по воротам, а воно все транжирило і транжирило ненажерливе
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0
-3
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Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:11
Брайтвайт менее зависим, чем остальные.. Шо то там бил.. Сам!!!
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0
0
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:05
Барса Кумана шлак полный. Даже при Сетьене лучше играли. Мрак блъ..
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0
0
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MES QUE UN CLUB
14.12.2020 в 00:10
При Сетьене ещё хуже было. Сейчас хоть как-то вперёд бегу, а тогда всё поперёк, хоть ворота с поля уноси.
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+1
0
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Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:13
Ой, та и щас такая же срака, я тя умоляю. )
0
0
йоперний театр (Наш футбол)
14.12.2020 в 00:17
100 %.Но куда-то делась реализация. Ето напоминает мне Динамо Киев. Все более-менее на уровне, но реализация... Все-таки в такой команде, как Барселона игроки должни использовать такие моменти.
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
14.12.2020 в 00:18
Болельщику Динамо Киев ( и Барселоны) пламенный привет.)
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
14.12.2020 в 00:51
0
0
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 01:19
Алекс, да ты тут знаменит уже, я посмотрю. Личные фаны. Пламенные приветы. А меня только в редакции и знают...
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
14.12.2020 в 01:23
А меня только в редакции и знают...
+1
0
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 01:27
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.12.2020 в 00:05
Все очень медленно.. уже ловил себя на мысли, ну дайте забить уже забить людям в футболках не белого цвета:))
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0
-5
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Blackboria (Тернопіль)
14.12.2020 в 01:01
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+1
0
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 01:22
Ответить
+1
0
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 01:22
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
14.12.2020 в 01:25
0
0
avatar
Shtefan (Киев)
13.12.2020 в 23:58
Месси спас Кумана. Добра людина...
Ответить
+2
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
14.12.2020 в 01:00
Ответить
0
0
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 01:24
0
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
13.12.2020 в 23:58
Браво арбітри! Врятували путу! Якщо б подібний епізод був би в ворота Леванте, то арбітр безсумнівно поставив пенальті
Ответить
+1
-4
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:01
Порыгай, Витя, порыгай.. Легче станет.
Ответить
+3
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.12.2020 в 00:10
Виправ аватарку, многолікій.Не позорься
0
-3
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:15
Сайт кривой.. шо я зроблю?
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.12.2020 в 00:20
Та швидше руки в тебе криві! все ж написано, який формат і розширення можна поставити. Якщо тобі так складно відредагувати під ці параметри картинку, то краще взагалі не став. Все рівно скоро новий акк доведеться реєструвати
0
-3
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:23
Та всё правильная у меня картинка, 100х100 и формат jpg. Шо я, в первый раз ставлю шо ли? Перед этим же ставил красный шарик, всё нормально было.
+1
0
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:33
"Все рівно скоро новий акк доведеться реєструвати"... Я не понял. Ты шо, Витёк Игоревич, мне угрожаешь?
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.12.2020 в 00:37
Можливо ти зарано натискаеш на "оновити аватар". Напевно в тебе в селі інтернет слабкий і потрібно почекати поки картинка загрузиться
0
-3
avatar
Shtefan (Киев)
14.12.2020 в 00:39
Ну ни хр..на же себе село.. 130 км в длину.
+2
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
14.12.2020 в 00:56
Вітя,
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
14.12.2020 в 00:57
Самый правильный комментарий
0
0
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Blackboria (Тернопіль)
14.12.2020 в 00:58
П.С. Про арбітра. 88-ма хвилина матчу. Фоли: Барса - 3, Леванте - 15. Жовті картки: Барса - 2, Леванте - 1.
0
0
йоперний театр (Наш футбол)
13.12.2020 в 23:58
Тринкао, самий безполезний игрок, но снова и снова етот планокур тащит его в состав. Пуч намного полезнее. Имхо.
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0
йоперний театр (Наш футбол)
13.12.2020 в 23:56
Вроде и играют, и удари, и моменти, но почти ничего не забивают. Месси витянул в очередной раз.
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Shtefan (Киев)
13.12.2020 в 23:54
Месси единым!
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