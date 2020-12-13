Примера. 13-й тур. Барселона - Леванте 1:0. Месси решает проблемы с реализацией

Рональд Куман говорил, что его "Барселона" не на дне. Дно, мол, еще ниже. Но это в зависимости от того, какими меркам мерить. Худший старт в Ла Лиге за последние 33 года, бездарное поражение "Ювентусу" в Лиге чемпионов и утраченное первое место таблицы после пяти побед в группе, публичные распри главного тренера и игрока – уж точно не потолок желаний. Да еще и на поле проблемы против команд, с которыми "Барса" должна разбираться на классе.

"Леванте" посетил "Камп Ноу" в статусе команды с зоны вылета, однако сумел почти весь первый тайм играть с "Барсой" на встречных курсах. Коутиньо нанес удар уже на второй минуте – Де Фрутос позже ответил не менее остро. Брайтвайт заставил своим ударом Айтора делать сейв, Дани Гомес пробил чуть неточно. Гризманн пробил головой, голкипер отбил, а Лангле добивал - тот же Гомес снова нашел щель в защите "Барсы" и напряг тер Штегена. Словно не команды из разных орбит, а равные по классу соперники.

Лишь в конце первого тайма "Барса" завладела реальным, а не стерильным (связанным с бессодержательным контролем над мячом) преимуществом. Месси целил со штрафного, но вплотную приблизиться к Пеле по количеству голов за один клуб пока не удалось. А как через несколько минут не забил Гризманн – загадка. Позиция была удобная, удар – сильный, но, видимо не хитрый для голкипера.

Айтор Фернандес вообще выдал прекрасный матч – это было даже круче, чем игра голкипера "Кадиса" в прошлом туре. "Барса" набрала 24-е ударп и тринадцать из них попали в створ. Кроме Месси, Гризманна, Брайтвайта и Коутиньо, в природе которых – атаковать, дважды бил даже защитник Альба.

"Леванте" больше не мог играть на встречных курсах, но оборону держал. Сбой произошел после индивидуальной ошибки Мальса в центре поля. Под прессингом Брайтвайта опорник "лягушат" потерял мяч, де Йонг прорезал пространство и вовремя отдал налево на Месси, а Лионель наконец забил. Наконец – потому как промахивался он в двух последних поединках чемпионата крайне много. Удар получился несильным, но с "подкруткой" под дальнюю штангу. Прорвало.

Сразу "Барселоне" стало проще. Хотя и игра "Леванте" изменилась. Уже не было смысла стоять в окопах. В конце поединка гости пошли вперед и заявили о претензиях на ничью. После навеса с фланга Лангле едва не срезал мяч в собственные ворота, а когда после удара Моралеса мяч в штрафной нашел руку Юмтити, впервые в этом сезоне появившегося на поле в чемпионате Испании, даже работала система ВАР. Однако это был лишь угловой для "Леванте" – не пенальти. Угловой, после которого бил по воротам Франсиско Идальго – и это был последний шанс. Тер Штеген забрал мяч в руки и зафиксировал победу "Барсы".

Выстраданную победу? Нет, так говорить нельзя. Скорее – проблемную. Проблемную из-за низкой реализации голевых моментов. Забивай каталонцы хотя бы в каждом третьем-четвертом моменте – все сегодня сложилось бы значительно проще. Да и поражения от "Кадиса" неделю назад, наверное, не было бы.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Леванте" 1:0

Гол: Лионель Месси 76

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Педри 58), Филиппе Коутиньо (Тринкао 70), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Самуэль Юмтити 89), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Рональд Араужо

"Леванте": Айтор Фернандес, Микаэль Мальса, Рубен Везу, Серхио Постиго, Никола Вукчевич (Неманья Радоя 68), Хорхе Де Фрутос (Франсиско Идальго Гомес 82), Карлос Клерк, Дани Гомес, Гонсало Мелеро (Серхио Леон 82), Коке (Хорхе Мирамон 68), Рохер Марти (Хосе Моралес 68)

Предупреждения: Френки де Йонг 49, Мартин Брайтвайт 87 - Никола Вукчевич 42