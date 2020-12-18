Испания
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Есть два претендента. Марко Асенсио может покинуть Реал
Долгое время его считали любимчиком Зидана
Марко Асенсио может в ближайшее время покинуть "Реал". Об этом передает Todofichajes.
Источник уверяет, что полузащитником интересуются "ПСЖ" и "Ливерпуль". Зинедин Зидан может дать добро на трансфер, чтобы обеспечить себя финансами для будущих подписаний. Асенсио оценивается в 40 миллионов.
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В текущем сезоне испанец успел провести 16 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
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