Есть два претендента. Марко Асенсио может покинуть Реал

Марко Асенсио может в ближайшее время покинуть "Реал". Об этом передает Todofichajes.

Источник уверяет, что полузащитником интересуются "ПСЖ" и "Ливерпуль". Зинедин Зидан может дать добро на трансфер, чтобы обеспечить себя финансами для будущих подписаний. Асенсио оценивается в 40 миллионов.

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В текущем сезоне испанец успел провести 16 матчей, не сделав ни одного результативного действия.