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Луис Суарес провел 200-й матч в Ла Лиге
Очередное достижение для уругвайца
"Атлетико" принимал "Эльче" в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Для нападающего хозяев Луиса Суареса этот матч стал 200-м в Ла Лиге. Девять игр он провел в составе своей текущей команды, 191 - за "Барселону". К слову, игрок оформил 23-ий дубль в чемпионате.
За это время он записал в свой актив 151 гол и 71 результативную передачу. В чемпионате Испании он побеждал четыре раза.
Луис Суарес перешел в "Атлетико" в сентябре этого года на правах свободного агента. До этого он выступал в составе "Барселоны" в течение шести лет.
После победы над "Эльче" "матрасники" возглавляют таблицу Ла Лиги с трехочковых превалируют над "Реалом Сосьедад", имея две игры в запасе. Заметим, что сейчас уругваец возглавляет список бомбардиров чемпионата на ряду с Аспасом и Оярсабалем.
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