Новый рекорд. Месси получил свой седьмой трофей Пичичи

Месси получил трофей Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге. В прошлой кампании Лео наколотил 25 голов.

Для аргентинца это уже седьмой подобный трофей, который позволил ему опередить Тельмо Сарра с шестью наградами. Отметим также, что Месси четыре года подряд берет трофей Пичичи, и это также рекордный показатель.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Лео отметился шесть раз, и на два гола отстает от лидера.