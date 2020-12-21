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Новый рекорд. Месси получил свой седьмой трофей Пичичи

Испания
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В Испании ему точно нет равных

Новый рекорд. Месси получил свой седьмой трофей Пичичи
UA-Футбол
Новина українською

Месси получил трофей Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге. В прошлой кампании Лео наколотил 25 голов.

Для аргентинца это уже седьмой подобный трофей, который позволил ему опередить Тельмо Сарра с шестью наградами. Отметим также, что Месси четыре года подряд берет трофей Пичичи, и это также рекордный показатель.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Лео отметился шесть раз, и на два гола отстает от лидера.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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