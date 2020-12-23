Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

"Барселона" в пятнадцатом туре Ла Лиги разгромила "Вальядолид", а один из голов "блаугранас" оформил Лионель Месси. Этот результативный удар стал для аргентинца 644-м за "Барселону" в официальных матчах. Это означает, что упал рекорд Пеле, который держался 46 лет.

Пеле свои 643 гола оформил за бразильский "Сантос". Несколькими днями ранее легендарный бразилец поздравил Лионеля с повторением рекорда, но долго на одном уровне с Пеле Месси, как видим, не задержался.

В текущем чемпионате Испании гол в ворота "Вальядолида" стал для Месси седьмым по счету. Это позволяет Лионелю находиться среди лидеров бомбардирской гонки. Стоит отметить, что ранее Месси получил свой седьмой трофей Пичичи (лучшему бомбардиру чемпионата Испании), опередив Тельмо Сарра, у которого шесть подобных наград.