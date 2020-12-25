Атлетико подал в ФИФА апелляцию на дисквалификацию Триппьера

Руководство мадридского " Атлетико " осталось недовольно решением FA дисквалифицировать защитника "матрасников" и сборной Англии Кирана Триппьера за нарушение правил о ставках.

По информации AS, "матрасники" подали апелляцию на данное решение в ФИФА. Клуб выдерживает позицию, что Атлетико не имеет отношения к нарушениям игрока, поскольку он совершил их до перехода в команду, и что ограничения должны касаться только его выступления за сборную Англии.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать его на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.) за нарушение правил о ставках. Таким образом, игрок должен вернуться на поле в начале марта. "Атлетико" не сможет рассчитывать на него в 12 матчах, среди которых обе встречи с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов.