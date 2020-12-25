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Атлетико подал в ФИФА апелляцию на дисквалификацию Триппьера
Защитник в Англии нарушил правила о ставках
Руководство мадридского "
По информации AS, "матрасники" подали апелляцию на данное решение в ФИФА. Клуб выдерживает позицию, что Атлетико не имеет отношения к нарушениям игрока, поскольку он совершил их до перехода в команду, и что ограничения должны касаться только его выступления за сборную Англии.
Напомним, что Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать его на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.) за нарушение правил о ставках. Таким образом, игрок должен вернуться на поле в начале марта. "Атлетико" не сможет рассчитывать на него в 12 матчах, среди которых обе встречи с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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