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Месси пропустит игру с Эйбаром. Лео предоставили дополнительные выходные

Испания
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Куман разрешил Лео слетать на Рождество в Аргентину

Месси пропустит игру с Эйбаром. Лео предоставили дополнительные выходные
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче с "Эйбаром", который состоится во вторник.

Наставник команды Рональд Куман предоставил аргентинцу дополнительные выходные, разрешив Лео встретить Рождество на родине.

Месси присоединится к остальной команде в пятницу в преддверии игры с "Уэской".

Помимо Месси, ближайшую встречу из-за травм пропустят Роберто, Фати и Пике. Зато в состав вернулся Усман Дембеле.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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