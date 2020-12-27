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Месси пропустит игру с Эйбаром. Лео предоставили дополнительные выходные
Куман разрешил Лео слетать на Рождество в Аргентину
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче с "Эйбаром", который состоится во вторник.
Наставник команды Рональд Куман предоставил аргентинцу дополнительные выходные, разрешив Лео встретить Рождество на родине.
Месси присоединится к остальной команде в пятницу в преддверии игры с "Уэской".
Помимо Месси, ближайшую встречу из-за травм пропустят Роберто, Фати и Пике. Зато в состав вернулся Усман Дембеле.
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