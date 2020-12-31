Примера. 16-й тур. Эльче - Реал 1:1. Игра в поддавки

Общий уровень чемпионата Испании снизился, но в этом есть плюс для нейтральных зрителей. Сегодня в Примере любой способен отобрать очки у любого. "Барселона" вчера мучилась с "Эйбаром", вымучив только ничью. А сегодня уже "Реал" оступился на поле аутсайдера.

"Эльче" не выиграл ни одного из последних восьми поединков чемпионата. А сегодня принимал "Реал" без главного тренера на мостике (болезнь). Мадридцы набрали быстрый темп, выиграв шесть поединков подряд (во всех турнирах). Кто бы мог подумать, что "сливочные" будут под угрозой потери очков?

А так оно и было. Начался матч вообще с момента "Эльче" – Ригони хорошо приложился к мячу, но не переиграл Куртуа. Достойный ответ организовал Марсело – перекладина. А уже через шесть минут каркас всколыхнул и Асенсио. Впрочем, в отличие от момента с участием Марсело, на этот раз на добивании шанс сыграть получил Модрич. Удар головой – и 1:0.

До перерыва "Реал" на классе сохранил свое преимущество. Игра была спокойной, разве что Бензема после передачи Рамоса мог удваивать счет. А вот начало второго тайма стало настоящим потрясением для Зидана. При подаче стандарта Карвахаль откровенно держал- "обнимал" Баррагана, за что был наказан назначением пенальти. Фидель Чавес четко пробил с "точки", не заметив, что Куртуа угадал направление полета мяча.

Вот и проблемы для фаворита и претендента на чемпионство. "Эльче" славится организованной обороной, а после забитого мяча хозяева и вовсе закрылись панцирем. Модрич искал щель, но так и не нашел. Не повезло и Дани Карвахалю. Но "Реал" мог даже пропустить, если бы немного точнее был Лукас Бое.

"Реал" частенько в предыдущих матчах забивал в конце. Мастер поздних голов – Карим Бензема. Вот и сегодня у француза был момент после подачи Модрича. Однако удар, выполненный легким кивком головы с позиции спиной к воротам, заставил всех мадридцев хвататься за голову – несколько сантиметров мимо стойки. А потом уже Тибо Куртуа пришлось отражать опасный удар со штрафного от Гонсало Верду – недалеко было и до поражения.

"Реал" тоже играет в поддавки, не только "Барса". Терять очки в таких поединках – издеваться над собственными чемпионскими амбициями. Вопрос в том, сумеет ли "Атлетико" воспользоваться подарками. Грех не воспользоваться.

Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал" 1:1

Голы: Фидель Чавес 52 (пен.) - Лука Модрич 20

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое (Гидо Каррильо 87), Рауль Гути, Фидель Чавес, Виктор Родригес (Тете Моренте 74), Антонио Барраган, Эмилиано Ригони (Хосан Фернандес 74), Хосема Санчес, Хуан Санчес

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Федерико Вальверде 78), Карим Бензема, Марсело, Карлос Каземиро, Лукас Васкес (Эден Азар 77), Лука Модрич, Марко Асенсио (Винисиус Жуниор 86)

Предупреждения: Гонсало Верду 73 - Серхио Рамос 21, Карлос Каземиро 60, Даниэль Карвахаль 66, Тони Кроос 71