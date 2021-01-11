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Атлетико - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Атлетико - Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетико - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Это матч первого тура. Команды вовремя не выяснили отношения из-за необходимости отдыха после долгого еврокубкового сезона, однако свое место в календаре этот топ-матч нашел.

Поединок "Атлетико" - "Севилья" состоится 12.01.2021 в 22:30. Прямая текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча - на платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Атлетико" - "Севилья"?

  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Хорватия - Sportklub 4 Croatia;
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Словакия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus.
  • Турция - Spor Smart, S Sport +, D-Smart GO;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Севилья (Испания) Где смотреть футбол
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