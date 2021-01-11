Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетико - Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Это матч первого тура. Команды вовремя не выяснили отношения из-за необходимости отдыха после долгого еврокубкового сезона, однако свое место в календаре этот топ-матч нашел.
Поединок "Атлетико" - "Севилья" состоится 12.01.2021 в 22:30. Прямая текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция матча - на платформе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Атлетико" - "Севилья"?
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Хорватия - Sportklub 4 Croatia;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Словакия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus.
- Турция - Spor Smart, S Sport +, D-Smart GO;
- Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus.
Смотреть матч онлайн
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Бернард может вернуться в Шахтер
- Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы
- Днепр-1 хочет подписать вратаря Зари
- Атлетико с тремя играми в запасе лидер, между Реалом и Барсой три очка. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...