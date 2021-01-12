Примера. 4-й тур. Гранада спокойно разобралась с Уэской

"Осасуна" на выходных отобрала очки у "Реала", однако "Гранада" такой беспомощной, как мадридцы, в атаке не была. Можно говорить, что "насриды", в отличие от "сливочных", играли дома, поле не было промерзшим и так далее. Но итог от этого не изменится – три очка заслуженно упали в копилку команды Диего Мартинеса.

Примечательно, что это было одно из разновидностей противостояния яркого фаворита и аутсайдера. "Осасуна" – в зоне вылета, а "Гранада" лишь на шесть очков отставала от прямой зоны еврокубков. Теперь отстает всего на три, хотя у "Севильи" (ближайший конкурент) меньшее количество сыгранных поединков. Несмотря на все, "Гранада" выполнила обязательную программу перенесенного матча четвертого тура – и тренер этим доволен.

Матч был сделан в первом тайме, когда сначала Луис Суарес забил после розыгрыша стандарта, а затем Серхио Эррера срезал мяч в сетку собственных ворот после подачи углового от Дарвина Мачиса. "Осасуна" больше владела мячом, чаще била по воротам, но отличалась в своих действиях низкой эффективностью. Попытки ударов не несли особой угрозы чужим воротам.

Это первое поражение памплонцев после четырёхматчевой серии ничьих в Ла Лиге. Но главный итог – отсутствие побед уже двенадцать туров подряд. Джагоба Аррасате может повторить судьбу уволенного тренера "Уэски".

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Осасуна" 2:0

Голы: Луис Хавьер Суарес 22, Серхио Эррера 45+1 (авт.)

"Гранада": Руи Силва, Максим Гоналон (Ян Брис Этеки 54), Герман Санчес, Луис Хавьер Суарес, Дарвин Мачис (Роберто Сольдадо 74), Карлос Нева, Анхель Монторо (Луис Милья 65), Янгел Эррера, Домингуш Дуарте, Роберт Кенеди (Антонио Пуэртас 65), Хосе Санчес Мартинес (Неуэн Перес 74)

"Осасуна": Серхио Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Хони Родригес (Анте Будимир 63), Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Энрике Барха 71), Ойер Санхурхо (Лукас Торро 63), Хонатан Кальери (Энрик Галлего 71), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Роберто Торрес

Предупреждения: Домингуш Дуарте 90 - Ойер Санхурхо 36, Рубен Гарсия 40, Давид Гарсия 67, Энрик Галлего 76