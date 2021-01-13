Примера. 1-й тур. Атлетико - Севилья 2:0. Реальный гандикап

Болельщики, да и сами игроки "Атлетико" с теплыми предчувствиями заглядывали в турнирную таблицу. Сложилось так, что "матрасники" опережали ближайшего преследователя на одно очко, имея три поединка в запасе. Потенциально это вполне себе чемпионский гандикап, но на практике еще предстояло (и предстоит) защитить свои амбиции и перспективы от посягательств других.

Например, от посягательств "Севильи". Нервионцы также пропустили несколько матчей и по потерянным очкам могли бы претендовать на место в топ-3. Да и вообще набрали неплохой ход, хотя накануне матча с лидером были опасения. Ведь раньше в этом сезоне "Севилья" в поединках с грандами не впечатляла.

В принципе, история повторилась – "Севилья" сыграла не слишком уверенно. Преимущество в контроле над мячом не является крупным постижением в противостоянии с "Атлетико", а вот преимущество по количеству ударов – это уже что-то. Правда, не хватало попаданий в створ. В течение первого тайма лишь Ракитич побеспокоил Облака. А Эн-Несири, например, с убойной позиции пробил мимо.

"Атлетико" действовал куда более рационально. Из четырех ударов – три в створ. Пусть попадания Луиса Суареса и не были угрожающими, зато Анхель Корреа оформил гол-красавец. Принял мяч с фланга от Кирана Триппьера (вот почему "Атлетико" боролся и борется против его дисквалификации), развернулся и точно пробил низом.

В начале второго тайма "Севилья" создала момент усилиями Эн-Несири. На этот раз бомбардир попал в створ, но бесхитростно для Облака. А уже после этого "Севилья" надолго притихла – аж до второго гола "Атлетико".

Случился этот гол на ровном месте. В центре поля на правом фланге мяч из гущи футболистов отпасовала вперед на Льоренте, тот продвинулся бровкой и выдал точную передачу на Сауля, который извинился голом за невыразительную игру в кубковом поединке – 2:0.

"Севилья" оказалась в критической ситуации и нашла в себе силы для небольшого штурма ворот Яна Облака. Ракитич и Сусо били по воротам довольно неплохо, позже присоединились к партнерам и Торрес с Арнаисом. Но все напрасно. Защита "Атлетико" не рухнула. Хотя здесь уместнее говорить не о супер-надежности обороны мадридцев, а о низком качестве завершающих штрихов атак "Севильи".

Важная победа, которая дает "Атлетико" уже не потенциальный, а реальный гандикап. Плюс четыре относительно "Реала" и два матча в запасе.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" 2:0

Голы: Анхель Корреа 17, Сауль Ньигес 76

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Луис Суарес (Лукас Торрейра 82), Тома Лемар (Сауль Ньигес 66), Анхель Корреа (Жоау Феликс 66), Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско (Аугусто Фелипе 88), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос, Иван Ракитич, Жюль Кунде, Сусо (Люк де Йонг 78), Хесус Навас (Оливер Торрес 78), Маркос Акунья, Диего Карлос, Хоан Хордан (Оскар Арнаис 59), Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири (Мунир Эль-Хаддади 84)

Предупреждения: Коке 48, Стефан Савич 57