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Без Месси трудно, но возможно. Реал Сосьедад - Барселона 1:1, пен. 2:3. Видео обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Реал Сосьедад - Барселона, Суперкубок Испании, полуфинал, 13 января 2021

Без Месси трудно, но возможно. Реал Сосьедад - Барселона 1:1, пен. 2:3. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Реал Сосьедад - Барселона, которые встречались в полуфинале испанского Суперкубка. Каталонцам пришлось играть без Лионеля Месси. В его отсутствие с игры забил Фрэнки Де Йонг, впрочем, одного гола не хватило, чтобы победить в основное и дополнительное время. Сан-себастьянцы отыгрались, но в серии пенальти пробивали значительно хуже соперника. В финале Барселона сыграет с победителем пары Атлетик - Реал.

Суперкубок Испании. Полуфинал
"Реал Сосьедад" – "Барселона" 1:1; пен.: 2:3
Голы: Оярсабаль 51 (пен.) – Де Йонг 39
Серия пенальти: Баутиста (-) (вратарь), Оярсабаль (-) (вратарь), Жозе (-) (штанга), Мерино (+), Янузай (+) - Де Йог (-) (штанга), Дембеле (+), Пьянич (+), Гризманн (-) (выше), Пуч (+)

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В статье: Суперкубок Испании Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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