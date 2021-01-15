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Зидан: Вылет Реала из Суперкубка Испании – это не провал. Вы хотите, чтобы мы закончили сезон?
Зизу на связи
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет "сливочных" из полуфинала Суперкубка Испании от "Атлетика" из Бильбао (1:2). Цитируют наставника "меренг" ESPN, Marca и Goal.com.
"Мы плохо вошли в игру, а наш соперник реализовал свои моменты и отлично прессинговал, поэтому моя команда часто теряла мяч под давлением. Во втором тайме "Реал" показал, на что способен. Игроки создавали опасность у чужих владений, били по воротам, попадали в каркас, сумели отличиться. Азар? Эдену нужно вернуть уверенность в себе. Он великий футболист, нам нужно быть терпеливыми, результативное действие поможет бельгийцу".
"Вылет "Реала" из Суперкубка Испании – это не провал. Провал – это не выкладываться на поле и не пытаться добиться результата. Мы перевернем страницу, восстановимся после этой игры и продолжим работать. Окружающие факторы останутся прежними, поэтому нам нужно меняться самим, внутри команды. Скажется ли это поражение на команде? Нет. Вы хотите, чтобы мы закончили сезон?"
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