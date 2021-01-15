У Реала был шанс? Трансляторы не показали эпизод с рукой в штрафной площадке Атлетика

В компенсированные к основному времени матча "Реал" – "Атлетик" минуты арбитр поединка мог назначать пенальти. По крайней мере, такого мнения придерживаются в издании Marca, прикладывая к своему отчету фотографию крайне плохого качества.

В рамках второго полуфинала Суперкубка Испании "меренги" уступили команде из Бильбао со счетом 1:2. После финального свистка Марко Асенсио отметил в интервью журналистам, что в одном из эпизодов мяч попал в руку центрбеку Унаи Нуньесу, а дело было в штрафной площадке басков.

En cuanto a la mano de Unai Núñez. El defensor del Athletic no cae porque le derribe un jugador del Madrid. El jugador del Athletic cae porque decide despejar de esa forma. Al despejar el balón, mide mal. A juzgar por esta imagen es hombro, por lo que no habría penalti. pic.twitter.com/ZahmVNirxA — ???????? (@JorgeBeltranCar) January 15, 2021

Тем не менее, трансляторы встречи долго показывали момент с абсолютно невоенным падением Рамоса, хотя в редакции Marca считают, что в это время арбитры проверяли с помощью VAR как раз потенциальный "гандбол" у Нуньеса.