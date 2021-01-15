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У Реала был шанс? Трансляторы не показали эпизод с рукой в штрафной площадке Атлетика

Испания
(1 голосов)

Давайте разбираться

У Реала был шанс? Трансляторы не показали эпизод с рукой в штрафной площадке Атлетика
Новина українською

В компенсированные к основному времени матча "Реал" – "Атлетик" минуты арбитр поединка мог назначать пенальти. По крайней мере, такого мнения придерживаются в издании Marca, прикладывая к своему отчету фотографию крайне плохого качества.

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В рамках второго полуфинала Суперкубка Испании "меренги" уступили команде из Бильбао со счетом 1:2. После финального свистка Марко Асенсио отметил в интервью журналистам, что в одном из эпизодов мяч попал в руку центрбеку Унаи Нуньесу, а дело было в штрафной площадке басков.

Тем не менее, трансляторы встречи долго показывали момент с абсолютно невоенным падением Рамоса, хотя в редакции Marca считают, что в это время арбитры проверяли с помощью VAR как раз потенциальный "гандбол" у Нуньеса.

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Марко Асенсио VAR Унаи Нуньес
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Источник:
Marca

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Комментарии (12)
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Spokoyno (Киев)
15.01.2021 в 12:24
Ай ай яяй РЕАЛьно діточок образили ні за що, ні про що пенальті не поставили Цікаво та ж Marka не писала на тему виграшу ЛаЛіги за рахунок переможних голів з пенальті? Або коли за сходи моменти - наступ на ногу суперника, у ворота столичних не призначають пенальті, а КК з пенальті вирішує долю матчу! Чи коли у Брєйтвейта суперник ліктем вибив м'яч, утім судді наVARрили лише кутовий! Чи Мессі суперник біля воротарського завалив руками, а суддя вирішив, що Ліонель не зміг би обробити той пас... Але дійсно кожен бачить перш за все СВОЄ. Тому дивиться початок допису
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.01.2021 в 11:24
РЕАЛ засудили це вам так легко не минеться!!! РЕАЛіст у серці назавжди
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+3
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 11:27
Думаю, що Зідан знайде вихід. Всі проблеми Реала в півзахисті. Азар повинен додати
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+3
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.01.2021 в 11:30
раджу тобі теж обзавестися резервним РЕАЛістом... бо мінусація усіх постів РЕАЛістів просто набрала космічних масштабів... це ж скільки фуфлоботів на форумі
+3
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 11:36
Так я не переживаю за мінуси. Знаю хто їх ставить. З них половина - від клонів меса-песа. Він полюбляє по-тихому цим займатися. А інша половина - від многолікого
+2
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 11:19
100% пенальті!
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+3
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.01.2021 в 11:22
ВікторАплодісмєнт (Київ)
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+3
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 11:23
А глупі олені писали в коментах після матчу, що спеціально арбітри намагалися придумати пенальті для Реала. Смішно з тупості недолугих
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+3
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.01.2021 в 11:27
авку ні на тій, ні на цій, жодним чином не вдається ех-х, що за дискрімінація за аватаркою...
+3
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 11:30
Глюк сайту. Напевно через велику кількість оленячих клонів сервер не справляєтьсяварто б їх вже повидаляти
+3
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.01.2021 в 11:32
ВікторАплодісмєнт (Київ) 15.01.2021 в 11:30 один барсодрочіус лише у скількох образах на форумі гуляє...
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+3
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 11:40
Особливо назва останнього аккаунта дивує - "шкура ублюдка" ну точно з орієнтацією в нього проблеми
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