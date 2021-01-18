Спортивный директор Атлетика: Обыграть за три дня Барселону и Реал - это невероятно

Спортивный директор "Атлетика" Рафа Алькорта поделился своими эмоциями после вчерашней победы в Суперкубке Испании.

"Это очень важное достижение. Важное с той точки зрения, как мы играем и что из себя представляем. Обыграть за три дня "Барселону" и "Реал" - это невероятно", - заявил Алькорта.

Отметим, что свой прошлый Суперкубок "Атлетик" завоевал в 2015-м году, так же обыграв "Барселону".