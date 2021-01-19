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Алькойано - Реал. Где и когда смотреть матч Кубка Испании и возможный дебют Лунина
Алькойано - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.01.2021 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
"Реал" вступает в борьбу за Кубок Испании со стадии 1/16-й. Мадридцы проэкзаменуют представителя Сегунды Б "Алькойано". Этот поединок примечателен тем, что в нем должен состояться дебют за "Реал" украинца Андрея Лунина.
Следим вместе. Матч состоится 20.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча Кубка Испании – на платформе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча 1/16-й Кубка Испании "Алькойано" - "Реал"?
- Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
- Польша - TVP Sport Live Streaming;
- Испания - DAZN, Cuatro;
- Великобритания - Premier Player HD, Premier Sports 1,
- Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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