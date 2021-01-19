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Алькойано - Реал. Где и когда смотреть матч Кубка Испании и возможный дебют Лунина

Испания
(1 голосов)

Алькойано - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.01.2021 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Алькойано - Реал. Где и когда смотреть матч Кубка Испании и возможный дебют Лунина
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" вступает в борьбу за Кубок Испании со стадии 1/16-й. Мадридцы проэкзаменуют представителя Сегунды Б "Алькойано". Этот поединок примечателен тем, что в нем должен состояться дебют за "Реал" украинца Андрея Лунина.

Следим вместе. Матч состоится 20.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча Кубка Испании – на платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча 1/16-й Кубка Испании "Алькойано" - "Реал"?

  • Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
  • Польша - TVP Sport Live Streaming;
  • Испания - DAZN, Cuatro;
  • Великобритания - Premier Player HD, Premier Sports 1,
  • Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин Где смотреть футбол
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Комментарии (1)
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Arni-86 (Одесса)
19.01.2021 в 11:21
А еще на канале матч тв. PS:никакой политики, просто его не сложно найти в интернете
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