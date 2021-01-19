Алькойано - Реал. Где и когда смотреть матч Кубка Испании и возможный дебют Лунина

"Реал" вступает в борьбу за Кубок Испании со стадии 1/16-й. Мадридцы проэкзаменуют представителя Сегунды Б "Алькойано". Этот поединок примечателен тем, что в нем должен состояться дебют за "Реал" украинца Андрея Лунина.

Следим вместе. Матч состоится 20.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча Кубка Испании – на платформе MEGOGO.

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