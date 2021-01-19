Лапорта: на Гарсию нет денег, а Месси может уйти из-за отсрочки выборов

Жоан Лапорта, которого пресса называет фаворитом будущих президентских выборов в "Барселоне", в эфире Radio Catalunya поделился своим мнением о свежих новостях из лагеря "Кулес".

О переносе выборов с января на март:

"Я был за то, чтобы провести их как можно скорее. "Барса" не может себе позволить оставаться без президента. Но что бы не происходило, чистота избирательного процесса должна оставаться незыблемой, чтобы потом не было проблем. Я подчиняюсь решением правления. Все решают они, у кандидатов нет никакой власти".

О подписании Эрика Гарсии из "Ман Сити":

"Моя позиция не изменилась. Менеджмент сказал нам, что сейчас у клуба нет денег. Их не хватит не только на трансфер, но и на агентские выплаты, и на зарплату игроку. Если он действительно хочет вернуться, а "Барса" хочет его подписать, придется ждать лета".

О продлении Лионеля Месси:

"Отсрочка выбором вредит нашим шансам сохранить Лео. Другие клубы следят за нашей ситуацией. Нам важно сделать аудит состояния клуба еще до того, как мы предложим Месси новый контракт. У нас будет мало времени, но я настаиваю, что его необходимо провести, это важно для будущего "Барселоны".

О Гвардиоле:

"Я с ним вообще не говорил. Он знает, что я считаю его лучшим тренером мира. Я поздравил Пепа, когда он продлил контракт с "Манчестер Сити".

О Кумане:

"Он заслуживает уважения, потому что у него действующий контракт, и еще он одна из легенд "Барселоны". Его будущее мы решим исходя из результатов и игры команды. На мой взгляд, Куман пребывает в процессе адаптации системы Кройфа под себя и свое видение".

О потенциальных новичках:

"Я уверен, что "Барселона" все еще хороший клуб и мы сможем сделать несколько точечных усилений, которые порадуют наших болельщиков. Имен называть не буду. Мой опыт подсказывает, что если я кого-то назову, его цена мигом подскочит, а параллельно стоимость нашего футболиста, играющего на той же позиции, упадет. Просто поверьте, я все это время оставался в контакте с футбольным миром и хорошо знаю игроков".

О связях с политиками: