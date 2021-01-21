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Месси и Суарес два месяца не разговаривали с Сетьеном. Посредником был Пике - СМИ

Испания
(1 голосов)

Подробности безумного отрезка в Барселоне

Месси и Суарес два месяца не разговаривали с Сетьеном. Посредником был Пике - СМИ
Новина українською

Журналисты Cadena SER рассказали, как катилась ко дну "Барса" в конце минувшего сезона. Картина получилась впечатляющей.

По их информации, после ничьей в Виго против "Сельты" (2:2), де-факто лишившей "Барсу" шансов на чемпионство, Лионель Месси и Луис Суарес прямо заявили Кике Сетьену, что "они не видели худшего тренера в своей жизни" и вообще отказались с ним разговаривать. Позицию лидеров поддержал Жорди Альба и много других.

Игроки обвиняли Сетьена в плохих тактических решениях и несвоевременных заменах, которые помешали удержать перевес в концовке встречи. Кике снял с игры автора дубля Суареса и Жорди Альбу на 81-й минуте, после чего "Сельта" перехватила инициативу и сравняла счет.

Молчание между Месси, Суаресом и Сетьеном продлилось до самой его отставки после памятных 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов. То есть, почти два месяца.

Все это время Сетьен раздавал указания игрокам и доносил до них свои мысли через Серхио Бускетса и Жерара Пике, которые в конфликте сохранили нейтралитет.

Ранее сообщалось, что до конца января Сетьен отправится в Китай, где в его услугах заинтересован ряд клубов местной Суперлиги.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Хорди Альба Луис Суарес Барселона Кике Сетьен Жерар Пике
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Источник:
Cadena SER

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 13:08
-- эй, передай ему, что я пришел на тренировку-- эй, Коуч! -- что??-- капитан пришел на тренировку!-- передай ему, что я хоть и седой но ещё не слепой и вижу, что он здесь... И ещё передай, что бы он прессинговал соперников-- * Месси разворачивается* прессинг??! , эй, пике, передай ему , что я умываю ноги отсюда!
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Spokoyno (Киев)
21.01.2021 в 12:51
От і міркуй чи варто спілкуватися з капітаном, що впевнено веде корабель на рифи... А раптом він зрозуміє, що то не ялик, що пройде над... а велике судно, що розпанахає собі дно!
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rivnenskyi (Рівне)
21.01.2021 в 12:40
Це багато що говорить про Месі. Іноді для порятунку того, що ти любиш, необхідно об'єднуватися з тими, хто тобі не подобається. Месі свої принципи поставив вище клубу, чим наніс Барселоні шкоду. Тепер провали Барси заграли новими барвами. Піке і Бускетсу - респект, вони поступили як лідери команди, яким важливо зберегти клуб.
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