Месси и Суарес два месяца не разговаривали с Сетьеном. Посредником был Пике - СМИ

Журналисты Cadena SER рассказали, как катилась ко дну "Барса" в конце минувшего сезона. Картина получилась впечатляющей.

По их информации, после ничьей в Виго против "Сельты" (2:2), де-факто лишившей "Барсу" шансов на чемпионство, Лионель Месси и Луис Суарес прямо заявили Кике Сетьену, что "они не видели худшего тренера в своей жизни" и вообще отказались с ним разговаривать. Позицию лидеров поддержал Жорди Альба и много других.

Игроки обвиняли Сетьена в плохих тактических решениях и несвоевременных заменах, которые помешали удержать перевес в концовке встречи. Кике снял с игры автора дубля Суареса и Жорди Альбу на 81-й минуте, после чего "Сельта" перехватила инициативу и сравняла счет.

Молчание между Месси, Суаресом и Сетьеном продлилось до самой его отставки после памятных 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов. То есть, почти два месяца.

Все это время Сетьен раздавал указания игрокам и доносил до них свои мысли через Серхио Бускетса и Жерара Пике, которые в конфликте сохранили нейтралитет.

Ранее сообщалось, что до конца января Сетьен отправится в Китай, где в его услугах заинтересован ряд клубов местной Суперлиги.