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Месси и Суарес два месяца не разговаривали с Сетьеном. Посредником был Пике - СМИ
Подробности безумного отрезка в Барселоне
Журналисты Cadena SER рассказали, как катилась ко дну "Барса" в конце минувшего сезона. Картина получилась впечатляющей.
По их информации, после ничьей в Виго против "Сельты" (2:2), де-факто лишившей "Барсу" шансов на чемпионство, Лионель Месси и Луис Суарес прямо заявили Кике Сетьену, что "они не видели худшего тренера в своей жизни" и вообще отказались с ним разговаривать. Позицию лидеров поддержал Жорди Альба и много других.
Игроки обвиняли Сетьена в плохих тактических решениях и несвоевременных заменах, которые помешали удержать перевес в концовке встречи. Кике снял с игры автора дубля Суареса и Жорди Альбу на 81-й минуте, после чего "Сельта" перехватила инициативу и сравняла счет.
Молчание между Месси, Суаресом и Сетьеном продлилось до самой его отставки после памятных 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов. То есть, почти два месяца.
Все это время Сетьен раздавал указания игрокам и доносил до них свои мысли через Серхио Бускетса и Жерара Пике, которые в конфликте сохранили нейтралитет.
Ранее сообщалось, что до конца января Сетьен отправится в Китай, где в его услугах заинтересован ряд клубов местной Суперлиги.
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