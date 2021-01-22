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Два промаха с пенальти - компенсация от Дембеле. Корнелья - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

Испания
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Корнелья - Барселона ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.01.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Два промаха с пенальти - компенсация от Дембеле. Корнелья - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Барселона" могла и должна была закрывать вопросы относительно победителя этого матча в основное время. У каталонцев было достаточно моментов с игры, кроме того, были два удара с пенальти, которые, впрочем, не стали результативными. Пьянич и Дембеле не переиграли голкипера, но позже, уже в экстра-тайме, француз реабилитировался из игры. Именно его точный удар снял напряжение.

Второй гол, забитый Брайтвайтом, особого значения уже не имел. "Барса" проходит в 1/8-ю финала Кубка Короля. Как это было, смотрите в видеообзоре матча "Корнелья" - "Барселона".

Кубок Испании. 1/16-я финала
"Корнелья" (ІІІ) – "Барселона" 0:2 OT
Голы: Усман Дембеле 92, Брайтвайт 120+1

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В статье: Барселона Кубок Испании Корнелья Усман Дембеле
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