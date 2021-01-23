Эльче - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Посреди недели "Барса" потратила много сил на кубковое противостояние. К тому же пришлось играть на искусственном газоне. Как это отразится на кондициях каталонцев? Узнаем по итогам матча с "Эльче".

Поединок запланирован на 24.01.2021. Начало - 17:15. Онлайн текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция матча - на платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Эльче" - "Барселона"?