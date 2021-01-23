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Эльче - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Эльче - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Эльче - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Посреди недели "Барса" потратила много сил на кубковое противостояние. К тому же пришлось играть на искусственном газоне. Как это отразится на кондициях каталонцев? Узнаем по итогам матча с "Эльче".

Поединок запланирован на 24.01.2021. Начало - 17:15. Онлайн текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция матча - на платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Эльче" - "Барселона"?

  • Бельгия - Eleven Sports 2 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Норвегия - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo;
  • Польша - Canal + Sport, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport Online, nc + GO;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эльче (Испания) Где смотреть футбол
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