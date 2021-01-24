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Примера. 20-й тур. Атлетико - Валенсия 3:1. Гости забивают красиво, а хозяева - много

Испания
(1 голосов)

Симеоне не сдает позиции

Примера. 20-й тур. Атлетико - Валенсия 3:1. Гости забивают красиво, а хозяева - много
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" победил в двадцатом туре, "Барселона" также, поэтому "Атлетико" желательно было не допустить осечку. Преимущество хоть и солидное, но конкуренты опасны – готовы воспользоваться малейшим шансом. Поэтому неудивительно, что "Атлетико" активно начал матч – с ударов Феликса и Хименеса.

Но не думайте, что "Валенсия" была обречена с самого начала. В районе восьмой минуты Вальехо заставил Облака осуществить сейв, а вот уже через три минуты Рачич заставил голкипера капитулировать. Одного из лучших голкиперов мира, ударом метров с тридцати или даже больше. Но что это был за удар: удивительная пушка в стиле Сусо, даже лучше.

Примера. 20-й тур. Атлетико - Валенсия 3:1. Гости забивают красиво, а хозяева - много - изображение 1

Но за зрелище дополнительных дивидендов не дают. Дают за количество голов, за эффективность. А в этом плане мадридцы были далеко впереди "Валенсии". Феликс в середине тайма забил после подачи углового от Лемара – все очень просто.

До конца тайма команды еще обменялись моментами, - на удар Льоренте ответил выстрелом Дьякаби, - а вот уже во второй 45-минутке забивала только одна команда. Команда Диего Симеоне. Луис Суарес отметился ударом с острого угла после активности Феликса, ну а Корреа развеял остатки иллюзий соперника точным ударом после прохода по флангу и передачи Льоренте.

Примера. 20-й тур. Атлетико - Валенсия 3:1. Гости забивают красиво, а хозяева - много - изображение 2

Все, что происходило после, важного значения не имело. "Атлетико" отдал "Валенсии" мяч и позволил себе осесть на своей половине поля (после трех забитых не стыдно). Тщетно гости выпрашивали у арбитра право на пенальти после попадания мяча в руку кому-то из игроков "Атлетико", а Корреа сделал так, что, кроме победы, последнее слово осталось за мадридцами и в плоскости опасных моментов.

3:1. Дистанция и гандикап сохранены. "Атлетико" выглядит очень хорошо и заставляет конкурентов сжимать плечами от безысходности.

Примера. 20-й тур. Атлетико - Валенсия 3:1. Гости забивают красиво, а хозяева - много - изображение 3

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Валенсия" 3:1
Голы: Жоау Феликс 23, Луис Суарес 54, Анхель Корреа 72 - Урош Рачич 11

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Жоффрей Кондогбиа 75), Жоау Феликс (Анхель Корреа 62), Луис Суарес, Тома Лемар (Лукас Торрейра 85), Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско, Марио Эрмосо, Шиме Врсалько (Ренан Лоди 46)

"Валенсия": Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Ману Вальехо (Кевин Гамейро 79), Габриэл Паулиста, Денис Черышев (Гонсалу Гуэдеш 58), Муктар Дьякаби (Уго Санмартин 47), Хосе Луис Гайя, Урош Рачич (Кода Киндреди 80), Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Давид Хасон 79), Карлос Солер

Предупреждения: Шиме Врсалько 30, Стефан Савич 76

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Чемпионат Испании
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
25.01.2021 в 01:17
Кумань, свинота рыжая, будь ты проклят!
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