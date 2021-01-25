Примера. 20-й тур. Атлетик уничтожает Хетафе

После смены тренера "Атлетик" перезагрузился. Свежие мысли Марселино Тораля помогли баскам обновиться и избавиться от сдерживающих игровых факторов. Этого, пожалуй, сейчас не хватает "Хетафе". Наблюдается определенный застой.

Два последних матча Ла Лиги "городские" выиграли, но всех своих проблем, как показал сегодняшний поединок, не решили. Удалось забить уже на первой минуте, когда Карлос Аленья выполнил мягкую подачу, а Сасета в красивом прыжке точно пробил головой. Но где развитие? После гости показали очень мало спортивной агрессии и целеустремленности. Даже когда получили право на пенальти (за игру рукой), не забили. Хайме Мата пробил бесхитростно для Унай Симона.

"Атлетик" ранний пропущенный гол не надломил, а мотивировал. Рауль Гарсия акробатическим маневром замкнул подачу Муньяина, Ерай превратил в гол передачу все того же Муньяина со штрафного, а затем снова забил Рауль Гарсия – и снова ударом головой. Фланговые подачи были эффективным оружием басков.

Во втором тайме "Хетафе" уже совсем расклеился. Неудивительно, что соперник пошел на разгром. Алехандро Беренгер отметил выход на поле точным ударом с зоны на дальней штанге. Передача от Иньяики Уильямса. "Атлетику" многое удавалось сегодня. И даже издевательства в виде пятого гола были гармоничными в контексте этой дуэли. Не перебор.

Марселино Тораль подчеркивает проблемы команды Хосе Бордаласа. И поднимает "Атлетик" в топ-10.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Хетафе" 5:1

Голы: Рауль Гарсия 12, Ерай Альварес Лопес 50, Рауль Гарсия 61, Алехандро Беренгер 75, Оскар де Маркос 82 - Марк Кукурелла Сасета 1

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос, Дани Гарсия, Икер Муньяин (Унаи Лопес 80), Андер Капа, Рауль Гарсия (Алехандро Беренгер 73), Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ 66), Унаи Венседор (Микель Весга 73), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 80), Унай Нуньес

"Хетафе": Рубен Яньес, Даконам Дьене, Такефуса Кубо (Мамор Ньянг 69), Хайме Мата (Франсиско Портильо 69), Карлос Аленья, Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Хавьер Этчейта, Мауро Арамбарри (Хон Патрик 83), Дамиан Суарес, Неманья Максимович (Родригес Анхель 57)

Предупреждения: Унай Нуньес 9, Рауль Гарсия 17, Дани Гарсия 40, Унаи Венседор 57 - Неманья Максимович 8, Хайме Мата 49, Хавьер Этчейта 56, Даконам Дьене 78

Нереализованный пенальти: Хайме Мата 29