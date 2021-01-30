Куртуа о поражении от Леванте: Реалу надо побеждать и надеяться, что другие проиграют

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями после поражения от "Леванте" в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.

"Сегодня нельзя говорить о том, что мы провели плохой матч, потому что нам пришлось биться с седьмой минуты (примечание - Милитао удалили на 9-й минуте встречи). "Леванте" – хорошая команда, которая доставляет проблемы всем соперникам. Они играли хорошо, и было сложно отобрать мяч, когда они его контролировали.

Нам не дали отыграть все добавленное время. Из четырех добавленных минут нам позволили сыграть лишь одну. Добавленное время просто обесценено. Бороться нужно всегда – до мая. Действительно, "Атлетико" продолжает побеждать и возглавляет таблицу. Но нам нужно побеждать и надеяться, что другие проиграют", – рассказал бельгиец.