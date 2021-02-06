Уэска - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" продолжает борьбу в чемпионате Испании. Борьбу за то, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. А также за Зинедина Зидана. Тренер - под критикой, для него важен каждый поединок.

С "Уэской" "Реал" сыграет 06.02.2021 в 17:15. Прямая онлайн текстовая - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Видеотрансляция матча - MEGOGO. Смотрим.

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