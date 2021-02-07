Герой футбольного дня. Лукас Окампос / Алехандро Гомес

"Они сломали мою ногу", - со слезами на глазах кричал Лукас Окампос, на носилках покидая поле во вчерашнем матче с "Хетафе" на 57-й минуте. Страданиями футболиста так проникся Хулен Лопетеги, что пошел на конфликт со своим коллегой Хосе Бордаласом, за что оба были удалены из технической зоны.

"Мы очень обеспокоены травмой Окампоса. Думаем, это очень серьезная травма. Он сам сказал, что у него что-то серьезное. Скрещиваем пальцы, чтобы это было не так", - сказал Лопетеги сразу после матча, еще не имея результатов медицинского обследования. Сейчас уже известно, что Окампос пропустит от четырех до десяти недель. Точный диагноз не удается установить из-за воспаления и накопление жидкости в месте травмы. Но уже по первым результатам можно судить, что повреждение не столь жуткое, как могло показаться на первый взгляд.

Ситуация вокруг Окампоса потянула за собой множество последствий. Лопетеги просто-таки сорвался, слетел с "катушек", как любят говорить в народе. Свои его защищают, а чужие – упрекают, мол, не подобает так себя вести тренеру "Севильи". Некоторые даже смеют представлять Хосе Бордаласа жертвой агрессивного поведения визави, мол, не заслуживал, ведь Даконам Дьене не хотел сыграть грубо. Здесь справедливо процитировать журналиста издания Marca, ведущего на радио Marca Альберто Фернадеса: "Когда вы постоянно играете со спичками возле занавесок, то рано или поздно сожжете дом".

Вот это точно. Таких грубиянов как игроки "Хетафе" еще нужно поискать. Но речь не об этом. Речь о Лукасе Окампосе, который является для "Севильи" определяющим игроком. В этом сезоне он пропустил всего два матча команды – в Кубке Короля. Остальные матчи (31) сыграл, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В прошлом году даже становился в ворота, когда иссяк лимит замен, а голкипер "Севильи" получил травму.

Лукас Окампос – невероятно тяжелая потеря для "Севильи" в преддверии полуфинального противостояния с "Барсой" в Кубке, а также возобновления Лиги чемпионов. Андалусийцам и так не хватает кадров для борьбы на трех фронтах, а тут еще и такая неприятность. Вчера вместо Окампоса вышел Алехандро Гомес и проявил себя наилучшим образом. Единственный его удар по воротам стал результативным (пусть и с помощью рикошета), он стал вторым лучшим игроком команды среди полузащитников и форвардов по показателю касаний к мячу, вторым лучшим игроком команды по проценту успешности передач, успел, кроме гола, выполнить один ключевой пас, трижды применял дриблиг (все попытки успешные), не терял мяч в непринужденных ситуациях. Стал футболистом со второй лучшей оценкой за матч, проведя на поле менее тайма.

"Я очень счастлив, что сумел дебютировать на этом прекрасном стадионе (ранее сыграл в Кубке Испании на поле" Альмерии", - примечание), очень рад голу и победе команды. Позиция левого нападающего – это место, к которому я привык, мне здесь удобно и комфортно, - отметил Гомес. - Я выбрал этот клуб, потому что у него есть важные цели".

И все было бы замечательно, если бы замену Окампоса на Гомеса обусловили природные, а не критические обстоятельства.