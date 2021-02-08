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Второй португалец в атаку. Атлетико готов подписать одного из лучших форвардов Бундеслиги

Испания
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Фелишу будет не скучно

Второй португалец в атаку. Атлетико готов подписать одного из лучших форвардов Бундеслиги
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" намерен подписать Андре Силву. Трансфер может состояться летом.

По данным Bild, "матрасники" намерены укрепить атакующую линию и Андре Силва - главный претедент. "Анйтрахт" может отпустить игрока за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Андре Силва отыграл 21 матч и забил 18 голов. Португалец один из претедентов на Золотую Бутсу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Андре Силва
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