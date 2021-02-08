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Второй португалец в атаку. Атлетико готов подписать одного из лучших форвардов Бундеслиги
Фелишу будет не скучно
Мадридский "Атлетико" намерен подписать Андре Силву. Трансфер может состояться летом.
По данным Bild, "матрасники" намерены укрепить атакующую линию и Андре Силва - главный претедент. "Анйтрахт" может отпустить игрока за 30 миллионов евро.
Atletico Madrid are interested in signing Andre Silva, and Eintracht Frankfurt could be willing to accept offers of over €30m, according to Bild. #Atleti #SGE— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) February 8, 2021
В текущем сезоне Андре Силва отыграл 21 матч и забил 18 голов. Португалец один из претедентов на Золотую Бутсу.
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