Второй португалец в атаку. Атлетико готов подписать одного из лучших форвардов Бундеслиги

Мадридский "Атлетико" намерен подписать Андре Силву. Трансфер может состояться летом.

По данным Bild, "матрасники" намерены укрепить атакующую линию и Андре Силва - главный претедент. "Анйтрахт" может отпустить игрока за 30 миллионов евро.

Atletico Madrid are interested in signing Andre Silva, and Eintracht Frankfurt could be willing to accept offers of over €30m, according to Bild. #Atleti #SGE