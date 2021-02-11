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Реал интересуется защитником Севильи
27-летний игрок может сменить клубную прописку
"Реал" проявляет интерес к защитнику "Севильи" Диего Карлосу, сообщает Marca.
Как пишет источник, "Королевский клуб" рассматривает 27-летнего бразильца в качестве потенциальной замене Серхио Рамосу.
В сезоне-2020/21 Диего Карлос провел 29 матчей за "Севилью" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
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