Примера. 23-й тур. Реал - Валенсия 2:0. Мадрид - не сахар, но соперник еще кислее

"Реал" сегодня далеко не сахар, но "Валенсия" – это еще большая катастрофа. Без печали трудно было принять тот факт, что в течение первого тайма матча против кризисных мадридцев "Лос Чес" не нашли в себе сил хотя бы для одного удара в направлении ворот. Два пропущенных мяча, полностью проиграна борьба на всех участках поля, провалена работа без мяча, отсутствие конструктива в атаке – подпись под капитуляцией.

С такой игрой "летучие мыши" могли рассчитывать разве что на нулевую ничью, но эта ставка могла сыграть только при условии пассивности "Реала". А ее не было. "Реал" играл в свою силу, без чрезмерных стараний, чего хватило на два гола в течение первой 45-минутки: Карим Бензема забил классным обводящим ударом из-за пределов штрафной, а Тони Кроос смачно влепил метров с шестнадцати после передачи Лукаса Васкеса.

Это не был максимум от мадридцев. Хозяева могли рассчитывать на большее, ведь били по воротам едва ли не чаще, чем соперник переходил половину поля. Хауме Доменек как мог, так и спасал. До перерыва, по крайней мере, сохранил для своей команды честь.

А после отдыха за голову взялись и другие игроки "Валенсии". Если так вообще можно говорить в контексте аутсайдера. Гости стали лучше двигаться по полю, а главное – бить по воротам. Макси Гомес заставил Куртуа осуществить сейв, Юнус Муса сильно приложился к мячу, но попал в Варана. Во время этого отрезка уже мадридцам было трудновато.

Взбить атакующий пыл "Валенсии" "сливочным" удалось в середине второго тайма, когда прошла передача из глубины на левый фланг, Винисиус Жуниор укротил мяч и отдал в центр на Ферлана Менди, а у защитника было достаточно времени для принятия решения и правильного исполнения. Забил, однако гол отменили из-за ступни, оказавшейся в офсайде во время ключевой передачи Винисиуса.

Счет не изменился, однако ситуация все равно была весомой для "Реала". Ведь удалось навести порядок, возобновить спокойствие в игре. "Валенсия" вернулась на путь игры без мяча, а "Реал" держал защиту "Лос Чес" на поводке с помощью дальних ударов. Такой наносил, в частности, Серхио Аррибас. Зидана огорчила разве что травма, полученная Дани Карвахалем еще в первом тайме. Ведь с кадрами и так беда...

Легкая победа "Реала". Легкая была в предыдущем матче, легкая и сегодня. Если бы все соперники играли так, как "Хетафе" и "Валенсия", то "Реал" снова мог бы претендовать на корону.

Фото - La Liga

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Валенсия" 2:0

Голы: Карим Бензема 12, Тони Кроос 42

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес 28), Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема (Мариано 79), Карлос Каземиро, Лука Модрич (Иско 79), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Серхио Аррибас 71), Винисиус Жуниор

"Валенсия": Хауме Доменек, Ману Вальехо (Кевин Гамейро 46), Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Франсишку Феррейра, Гонсалу Гуэдеш (Юнус Муса 46), Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс (Ли Кан Ин 64), Урош Рачич, Максимилиано Гомес (Патрик Кутроне 83), Карлос Солер (Кристиан Олива 64)

Предупреждения: Гонсалу Гуэдеш 27, Урош Рачич 44, Тьерри Корреа 46