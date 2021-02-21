Примера. 24-й тур. Барселона - Кадис 1:1. Расплата за транжирство

Относительно недавно "Барса" играла против "Валенсии" и там Месси нанес по воротам "Лос Чес" более десяти ударов. Тогда он был чуть ли не единственным игроком в составе "блаугранас", от кого шла угроза сопернику. Сегодня не так явно прослеживалась ситуация с "театром одного актера", но тоже зажигал именно Месси. С одиннадцати ударов, нанесенных "Барсой" в первом тайме, пять были в активе Месси. Из четырех попаданий в створ, три – его. Его, что понятно, и гол.

"Барса" не щадила соперника. После пинка от ПСЖ, а также с учетом поражения "Кадису" в первом круге, сегодня "блаугранас" шли вперед с "залитыми кровью" глазами. До перерыва хозяева держали мяч более 82-х процента игрового времени – это даже не доминирование, а безальтернативная гегемония. Футбольная диктатура.

Месси забил с пенальти, который для него заработал Педри. Молодой талант протолкнул мяч между Каркеленом и Сальва Санчесом, после чего был сбит, кажется, двумя игроками одновременно. Все хорошо складывалось для "Барсы", за исключением того, что до перерыва не удалось оформить более комфортное преимущество в счете. Ведь Месси мог забить еще с игры, Дембеле также попадал в створ. Кстати, еще дважды мяч оказывался в сетке ворот "Кадиса" после атак из офсайда.

"Кадис" на протяжении первой 45-минутки запомнился одной контратакой, которую, впрочем, после удобной передачи с фланга, не удалось завершить акцентированным ударом по воротам.

Стартовый отрезок второго тайма выбивался из общего контекста поединка. Ведь отличился он острым ударом Собрино. Этот игрок бил по воротам и до перерыва, но все же это была неожиданная акция. И логично, что продолжения своего она не нашла. "Барса" снова забрала себе мяч, инициативу, держала нити игры в своих руках. Хотя ударов по воротам стало меньше. Дембеле и Месси потеряли очередные моменты, а затем к компании тех, кто попадал в створ, присоединился Гризманн. Но и он не забил.

Зря "Барса" так легкомысленно относилась к своим шансам. А в конце встречи и вообще перестала идти вперед, уверовав, очевидно, что для победы хватит одного точного удара. И снова зря. На последних минутах "Кадис" ушел в позиционную атаку и заработал справедливое право на пенальти. Лосано из глубины забросил мяч в штрафную, Собрино сумел опередить Лангле и проткнуть мяч вперед, подставив под удар свою ногу. Сколько бы иронии ни излучал Лангле, но это пенальти. Алекс Фернандес его реализовал и сравнял счет.

"Барса" суетливо пошла вперед исправлять положение, но шевелиться нужно было раньше. Момент Пике, возникший на компенсированных минутах, не считается, ведь был офсайд. Как и впоследствии у Пуча. А Месси с мячом больше не встречался. Как следствие – 1:1.

"Атлетико" может сколько угодно раздавать шансов, но "Барса" не станет чемпионом, добывая по одному очку в двух матчах с такими командами как "Кадис". Куману должно быть стыдно. Есть тренеры, которые с кадрово слабых команд выжимают максимум, а он с сильной кадровой обоймой дает слабые результаты. Что может быть хуже?

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Кадис" 1:1

Голы: Лионель Месси 32 (пен.) - Алекс Фернандес 89 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Оскар Мингеза Гарсия 80), Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 65), Лионель Месси, Усман Дембеле (Рики Пуч 80), Педри (Тринкао 74), Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 65), Хорди Альба, Френки де Йонг

"Кадис": Жереми Ледесма, Фали Хименес, Маркос Лопес, Хон Гарридо (Хосе Мари 58), Сальва Санчес (Иван Алехо 62), Альберто Переа (Йенс Йонссон 76), Альваро Негредо (Энтони Лосано 59), Исаак Каркелен, Рубен Собрино, Альфонсо Эспино, Хайро Искьердо (Алекс Фернандес 59)

Предупреждения: Иван Алехо 82, Хосе Мари 85