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Примера. 24-й тур. Барселона - Кадис 1:1. Расплата за транжирство

Испания
(2 голосов)

Классический пример, когда нереализация голевых моментов приводит к проблемам для фаворита

Примера. 24-й тур. Барселона - Кадис 1:1. Расплата за транжирство

La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Относительно недавно "Барса" играла против "Валенсии" и там Месси нанес по воротам "Лос Чес" более десяти ударов. Тогда он был чуть ли не единственным игроком в составе "блаугранас", от кого шла угроза сопернику. Сегодня не так явно прослеживалась ситуация с "театром одного актера", но тоже зажигал именно Месси. С одиннадцати ударов, нанесенных "Барсой" в первом тайме, пять были в активе Месси. Из четырех попаданий в створ, три – его. Его, что понятно, и гол.

"Барса" не щадила соперника. После пинка от ПСЖ, а также с учетом поражения "Кадису" в первом круге, сегодня "блаугранас" шли вперед с "залитыми кровью" глазами. До перерыва хозяева держали мяч более 82-х процента игрового времени – это даже не доминирование, а безальтернативная гегемония. Футбольная диктатура.

Месси забил с пенальти, который для него заработал Педри. Молодой талант протолкнул мяч между Каркеленом и Сальва Санчесом, после чего был сбит, кажется, двумя игроками одновременно. Все хорошо складывалось для "Барсы", за исключением того, что до перерыва не удалось оформить более комфортное преимущество в счете. Ведь Месси мог забить еще с игры, Дембеле также попадал в створ. Кстати, еще дважды мяч оказывался в сетке ворот "Кадиса" после атак из офсайда.

"Кадис" на протяжении первой 45-минутки запомнился одной контратакой, которую, впрочем, после удобной передачи с фланга, не удалось завершить акцентированным ударом по воротам.

Стартовый отрезок второго тайма выбивался из общего контекста поединка. Ведь отличился он острым ударом Собрино. Этот игрок бил по воротам и до перерыва, но все же это была неожиданная акция. И логично, что продолжения своего она не нашла. "Барса" снова забрала себе мяч, инициативу, держала нити игры в своих руках. Хотя ударов по воротам стало меньше. Дембеле и Месси потеряли очередные моменты, а затем к компании тех, кто попадал в створ, присоединился Гризманн. Но и он не забил.

Зря "Барса" так легкомысленно относилась к своим шансам. А в конце встречи и вообще перестала идти вперед, уверовав, очевидно, что для победы хватит одного точного удара. И снова зря. На последних минутах "Кадис" ушел в позиционную атаку и заработал справедливое право на пенальти. Лосано из глубины забросил мяч в штрафную, Собрино сумел опередить Лангле и проткнуть мяч вперед, подставив под удар свою ногу. Сколько бы иронии ни излучал Лангле, но это пенальти. Алекс Фернандес его реализовал и сравнял счет.

"Барса" суетливо пошла вперед исправлять положение, но шевелиться нужно было раньше. Момент Пике, возникший на компенсированных минутах, не считается, ведь был офсайд. Как и впоследствии у Пуча. А Месси с мячом больше не встречался. Как следствие – 1:1.

"Атлетико" может сколько угодно раздавать шансов, но "Барса" не станет чемпионом, добывая по одному очку в двух матчах с такими командами как "Кадис". Куману должно быть стыдно. Есть тренеры, которые с кадрово слабых команд выжимают максимум, а он с сильной кадровой обоймой дает слабые результаты. Что может быть хуже?

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Кадис" 1:1
Голы: Лионель Месси 32 (пен.) - Алекс Фернандес 89 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Оскар Мингеза Гарсия 80), Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 65), Лионель Месси, Усман Дембеле (Рики Пуч 80), Педри (Тринкао 74), Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 65), Хорди Альба, Френки де Йонг

"Кадис": Жереми Ледесма, Фали Хименес, Маркос Лопес, Хон Гарридо (Хосе Мари 58), Сальва Санчес (Иван Алехо 62), Альберто Переа (Йенс Йонссон 76), Альваро Негредо (Энтони Лосано 59), Исаак Каркелен, Рубен Собрино, Альфонсо Эспино, Хайро Искьердо (Алекс Фернандес 59)

Предупреждения: Иван Алехо 82, Хосе Мари 85

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Комментарии (28)
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Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 17:25
Так суддя здається ні до чого, утім спочатку пенальті в ЕльКдласіко пенальті намалював після ПІДВІЙНОГО порушення Рамоса проти Лангле,.. Сьогодні теж необов'язковий пеналь Випадковість??? Чи Куман не зрозумів, що Камп Ноу, Лангле та Мунуера це п... гримуча суміш!
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0
-2
Dr. House (Подолье)
21.02.2021 в 17:28
Ну ви, Дядьку, і кумедний. Ленгле так тягнув Рамоса за футболку, що з неї парус зробив, а у Вас виявляється навпаки: це було ПОДВІЙНЕ порушення Рамоса проти Ленгле
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 17:32
А що було перед цим... Ви не бачили, чи це не суттєво? Навіть Marca побачила... Що там був удар по нозі та поштовх в спину Серхіо І лише після цього Клеман, щоб "втриматись на ногах" трохи прихопив....
0
0
MaximSK (Киев)
21.02.2021 в 17:20
Стоит отметить, что Барса сейчас очень слаба и в атаке, и в обороне, наверное 3 место в Ла Лиге займут, с ЛЧ уже вылетели можно сказать, Кубок проигран.
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:11
Интересно , а Куман после игры опять ржал или нет?)))
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+2
0
Чернышев (Tegusi)
21.02.2021 в 17:12
Проктолог із Вінниці, вилікуй спочатку свій недоклуб
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+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:16
В тебе і в Барси одна спільна проблема: геморой. Тільки у Барси геморой із грою, складом, фінансами, тренерами, а в тебе справжній
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.02.2021 в 17:11
О! Как Я и прогнозировал, что Месся с пенальти)))))))) да ещё и не помогло)))))) у себя дома))))))))))
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+3
0
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 17:05
пхахахахаха)))))...путасранцам страдать))))))
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 17:05
На жаль це рівень сучасної Барселони... Маючи значну перевагу у класі гравців, граємо занадто академічно, а одного може пропустити кожен... Та ще з такого неоднозначного... формального пенальті. Ну і самі питання до тренерського штабу!!! Як можна було такий склад на явного аутсайдера випускати... Помилка Лангле, це тому що його у попередньому матчі "затягали"! Достатньо було на реакцію Кумана подивитися... Щось наробив, а потім обурюється. Була змога вчергове перемогти НІТ самі себе обдурили!
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0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:08
Ну як же ж без пересівських суддів: всі пенальті в ворота суперників Барси однозначні, а в ворота ФКБ- неоднозначні і формальні
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 17:13
А може не треба косити під "А я маленький четвертий!" Подивиться обидва! В першому випадку НАСТУПИЛИ на ногу, а в другому поряд помахали! Невже гра Барси вам зовсім відключає... зір, увагу, мізки?
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:20
Дядьку, про те, що у всьому винні судді в ганебних іграх Барси тільки ви тут з Алєнєм постійно плачитесь. То в кого відключається зір, увага , мізки, а включається маячня?
+1
0
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Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 17:28
Я ж кажу зір, увага, здатність аналізувати на НУЛІ! Придивиться, що я написав! Чи крім суддівство в моїх дописах ви нічого побачити не здатні?
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:31
А що ж аналізувати Ваші дописи, якщо там постійно тільки про пересівських суддів мова йде, а все інше, це так, для кількості букв. У вас , барсучків, є свій ВЄЛІКІЙ АНАЛітик
0
0
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Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 17:36
Вісім речень, Лише ОДНЕ з оцінкою суддівства і жодної згадки про Переса... А що побачили ви "тільки про пересівських суддів мова йде"
0
0
Ol-g (Одесса)
21.02.2021 в 17:04
Єнот.
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.02.2021 в 17:04
Это уже даже не смешно...
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:06
Смешно)))
Ответить
+3
0
sash_ok (Харьков)
21.02.2021 в 17:03
Король алавесов, его Величество Пеонель Первый, так и не стал покорителем кадЕсов. Ай-яй-яй!
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:02
Дуриан тут визжал радостно: Барса сейчас лучшая после МС в Европе по количеству очков в чемпионатах за два месяца, она находится в великолепной форме, Куман наконец-то смог создать команду!))). Матчи с Севильей, ПСЖ и Кадисом подтвердили великолепную форму ФКБ
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.02.2021 в 17:02
Ответить
+1
0
Dr. House (Подолье)
21.02.2021 в 16:56
Зато для Аленя радость: Селезнёв опять забил с пенальти
Ответить
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
21.02.2021 в 17:04
где, за кого?
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 17:06
За Барсу)))
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2021 в 17:08
что-то с чувством юмора случилось?)))
0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
21.02.2021 в 17:20
у кого, у тебя, донецкий?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2021 в 17:30
запорыш, не тупи второй раз подряд!
0
0


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