Реванш - это мягко сказано. Барселона - Севилья 3:0. Обзор матча и видео голов

Реванш – это слово, которое слишком мягко описывает ситуацию. Месть. "Севилья" победила "Барсу" 2:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании, но затем уступила каталонцам дважды подряд. Особенно болезненно было в ответном матче полуфинала, когда Лукас Окампос не забил пенальти, после чего Пике на последних секундах оставил каталонцев в игре.

Уже в экстра-таймах в численном большинстве "Барса" без проблем дожала "Севилью" и в десятый раз из тринадцати попыток дошла до финала турнира. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Барселона" - "Севилья".

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч

Барселона. "Камп Ноу"

Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Барселона" - "Севилья" 3:0

Голы: Дембеле 12, Пике 90+4, Брайтвайт 95