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Реванш - это мягко сказано. Барселона - Севилья 3:0. Обзор матча и видео голов

Испания
(2 голосов)

Барселона - Севилья ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 03.03.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Реванш - это мягко сказано. Барселона - Севилья 3:0. Обзор матча и видео голов

ФК Барселона

UA-Футбол
Новина українською

Реванш – это слово, которое слишком мягко описывает ситуацию. Месть. "Севилья" победила "Барсу" 2:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании, но затем уступила каталонцам дважды подряд. Особенно болезненно было в ответном матче полуфинала, когда Лукас Окампос не забил пенальти, после чего Пике на последних секундах оставил каталонцев в игре.

Уже в экстра-таймах в численном большинстве "Барса" без проблем дожала "Севилью" и в десятый раз из тринадцати попыток дошла до финала турнира. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Барселона" - "Севилья".

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч
Барселона. "Камп Ноу"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Барселона" - "Севилья" 3:0
Голы: Дембеле 12, Пике 90+4, Брайтвайт 95

Первый матч – 0:2

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