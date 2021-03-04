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Нападающий соперника киевского Динамо в ЛЕ отличился оригинальным достижением
Среди испанцев
Вільярреал
Центральный нападающий "Вильярреала" "Фер" Ниньо (Фернандо Ниньо Родригес) имеет на своем счету 8 голов в этом сезоне и является лучшим испанцем-бомбардиром в возрасте до 21 года в высшей европейской лиге.
20-летний воспитанник "Кадиса" в этом сезоне забил 3 гола в Ла Лиге, 3 - в Кубке Короля и 2 - в Лиге Европы.
Рядом с ним одноклубник Александра Зинченко - игрок "Манчестер Сити" Ферран Торрес, он забил такое же количество голов, как и нападающий "желтых".
Но Фер Ниньо при этом забил все свои голы за 853 минуты игры, то есть по голу на каждые 107 минут.
С другой стороны, его спутники имели больше времени. Ферран Торрес - каждые 193 минуты, Абель Руис (7 голов) - каждые 165 минут и Ансуи Фати (5 голов) - каждые 119 минут.
"Вильярреал" является соперником "Динамо" в 1/8 Лиги Европы. Первый матч состоится в Киеве 11 марта, ответный - 18 марта.
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