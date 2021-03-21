ВИДЕО, как голкипер Севильи своим голом лишил Вальядолид победы

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Вальядолид" на своем поле противостоял одному из лидеров турнирной таблицы "Севилье". "Бело-фиолетовые" открыли счет в матче с пенальти в конце первого тайма - не единственного ли своего момента во встрече. Гости пытались отыграться всю вторую половину игры и даже голкипер Яссин Буну пошел в штрафную гостей при последнем стандарте в матче. Андалусийцы доборолись до конца, сбросили пас в центр, а марокканский вратарь расстрелял владения своего визави по амплуа, таким образом сравняв счет в матче.

Момент гола начинается с 0.52.

Отметим, что это второе результативное действие в карьере Боно. В июле прошлого года марокканец ассистировал Эн-Несири в матче против "Мальорки".