Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО, как голкипер Севильи своим голом лишил Вальядолид победы
Буну в центре событий
Севілья/Автор невідомий
В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Вальядолид" на своем поле противостоял одному из лидеров турнирной таблицы "Севилье". "Бело-фиолетовые" открыли счет в матче с пенальти в конце первого тайма - не единственного ли своего момента во встрече. Гости пытались отыграться всю вторую половину игры и даже голкипер Яссин Буну пошел в штрафную гостей при последнем стандарте в матче. Андалусийцы доборолись до конца, сбросили пас в центр, а марокканский вратарь расстрелял владения своего визави по амплуа, таким образом сравняв счет в матче.
Момент гола начинается с 0.52.
GOALSCORING GOALKEEPER ALERT ????— LaLigaTV (@LaLigaTV) March 20, 2021
Bono's 94th minute goal earned @SevillaFC_ENG a point away to Real Valladolid!
???? https://t.co/br6EYT0CcZ ???? https://t.co/MIzJe8IpZm pic.twitter.com/AJDDNWhr3Y
Отметим, что это второе результативное действие в карьере Боно. В июле прошлого года марокканец ассистировал Эн-Несири в матче против "Мальорки".
Популярное сейчас
- Ворскла выходит на четвертое место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Никогда не сдаваться
- СМИ: Тайсон переведен в дубль Шахтера из-за нарушения дисциплины
- Бущан - о вылете из ЛЕ: Уверен, что в следующем сезоне Динамо будут ждать успехи
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:58 Зарубежные Примера. 28-й тур. Атлетик не переиграл Эйбар, Осасуна - Уэску, а Севилью спасает гол вратаря
- 21:55 Зарубежные Примера. 23-й тур. Очередная сухая победа Севильи, Эйбар снова без победы
- 00:28 Зарубежные Примера. 19-й тур. Результативные ничьи в Кадисе и Вальядолиде, проблемная победа Севильи