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Реал Сосьедад - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал Сосьедад - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.03.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - La Liga
Барселона" бросила вызов "Атлетико" и теперь должна держать марку. То есть, не терять очки даже против таких опасных соперников как "Реал Сосьедад". Матч 28-го тура Ла Лиги состоится 21.03.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотансляция матча – видеосервис MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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