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Месси обогнал Касильяса по числу матчей в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

До рекорда чемпионата – еще 111 встреч

Месси обогнал Касильяса по числу матчей в Ла Лиге

Deportes

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Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль и отдал результативную передачу в поединке 28-го тура чемпионата Испании против команды "Реал Сосьедад" (6:1).

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По информации ESPN, для капитана "сине-гранатовых" этот матч стал 511-м в рамках Ла Лиги. По данному показателю он опередил экс-вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса и сравнялся с полузащитником "Атлетика" из Бильбао Раулем Гарсией. До рекорда Андони Субисарреты – 111 поединков.

Отметим, что аргентинец набрал 23 (16+7) очка по системе "гол+пас" в текущем розыгрыше чемпионата. Это больше всех футболистов в ТОП-5 лигах Европы.

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В статье: Икер Касильяс Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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seroshan (Киев)
22.03.2021 в 10:45
Зазначимо, що аргентинець набрав 23 (16+7) очки за системою "гол+пас" у поточному розіграші чемпіонату. Це більше за всіх футболістів у ТОП-5 лігах Європи. Тому кто это писал ухо или глаз не резало???
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