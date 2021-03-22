Месси обогнал Касильяса по числу матчей в Ла Лиге

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль и отдал результативную передачу в поединке 28-го тура чемпионата Испании против команды "Реал Сосьедад" (6:1).

По информации ESPN, для капитана "сине-гранатовых" этот матч стал 511-м в рамках Ла Лиги. По данному показателю он опередил экс-вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса и сравнялся с полузащитником "Атлетика" из Бильбао Раулем Гарсией. До рекорда Андони Субисарреты – 111 поединков.

¡Atención! Con el de hoy, Leo #Messi superó a Casillas en el séptimo lugar de los futbolistas con más partidos en la historia de #LaLigaxESPN.



¿A quiénes tiene arriba?



622 Zubizarreta

572 Joaquín

550 Raúl

543 Eusebio

542 Buyo

523 Sanchis

511 #Messi y Raúl García

510 Casillas pic.twitter.com/mQv4QGrb84 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 21, 2021

Отметим, что аргентинец набрал 23 (16+7) очка по системе "гол+пас" в текущем розыгрыше чемпионата. Это больше всех футболистов в ТОП-5 лигах Европы.