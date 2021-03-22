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Месси обогнал Касильяса по числу матчей в Ла Лиге
До рекорда чемпионата – еще 111 встреч
Deportes
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль и отдал результативную передачу в поединке 28-го тура чемпионата Испании против команды "Реал Сосьедад" (6:1).
По информации ESPN, для капитана "сине-гранатовых" этот матч стал 511-м в рамках Ла Лиги. По данному показателю он опередил экс-вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса и сравнялся с полузащитником "Атлетика" из Бильбао Раулем Гарсией. До рекорда Андони Субисарреты – 111 поединков.
¡Atención! Con el de hoy, Leo #Messi superó a Casillas en el séptimo lugar de los futbolistas con más partidos en la historia de #LaLigaxESPN.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 21, 2021
¿A quiénes tiene arriba?
622 Zubizarreta
572 Joaquín
550 Raúl
543 Eusebio
542 Buyo
523 Sanchis
511 #Messi y Raúl García
510 Casillas pic.twitter.com/mQv4QGrb84
Отметим, что аргентинец набрал 23 (16+7) очка по системе "гол+пас" в текущем розыгрыше чемпионата. Это больше всех футболистов в ТОП-5 лигах Европы.
23 - @FCBarcelona's Lionel Messi ???????? has been involved in more goals than any other player in the top five European leagues in 2021 (23 - 16 goals and 7 assists). Gold. pic.twitter.com/QkDPkDZjoo— OptaJose (@OptaJose) March 21, 2021
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