Месси обогнал Касильяса по числу матчей в Ла Лиге

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль и отдал результативную передачу в поединке 28-го тура чемпионата Испании против команды "Реал Сосьедад" (6:1).

По информации ESPN, для капитана "сине-гранатовых" этот матч стал 511-м в рамках Ла Лиги. По данному показателю он опередил экс-вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса и сравнялся с полузащитником "Атлетика" из Бильбао Раулем Гарсией. До рекорда Андони Субисарреты – 111 поединков.

Отметим, что аргентинец набрал 23 (16+7) очка по системе "гол+пас" в текущем розыгрыше чемпионата. Это больше всех футболистов в ТОП-5 лигах Европы.

