Свершилось! В одиночку на вершине. Месси - лидер по количеству матчей за Барсу

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде уничтожила "Реал Сосьедад" со счетом 6:1.

В качестве капитана каталонцев на этот поединок вывел Лионель Месси. Эта игра стала для аргентинца 768-й в футболке "блауграны" - это абсолютный рекорд "Барсы"! Таким образом, 33-летний Лео обошел Хави (767 матчей) по количеству матчей за "Барселону" и является единоличным лидером клуба по этому показателю.

Месси дебютировал за первую команду "сине-гранатовых" в далеком 2004-м году. В составе "Барсы" Лионель выиграл 34 титула, а также взял 6 "Золотых мячей".

Напомним, что аргентинский форвард также лучший бомбардир в истории "Барселоны" - 661 забитый мяч.

"В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число", – прокомментировал это событие твиттер каталонцев.