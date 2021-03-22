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Свершилось! В одиночку на вершине. Месси - лидер по количеству матчей за Барсу

Испания
(1 голосов)

Лео сыграл свой 768 матч за "сине-гранатовых" и обогнал Хави

Свершилось! В одиночку на вершине. Месси - лидер по количеству матчей за Барсу

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде уничтожила "Реал Сосьедад" со счетом 6:1.

В качестве капитана каталонцев на этот поединок вывел Лионель Месси. Эта игра стала для аргентинца 768-й в футболке "блауграны" - это абсолютный рекорд "Барсы"! Таким образом, 33-летний Лео обошел Хави (767 матчей) по количеству матчей за "Барселону" и является единоличным лидером клуба по этому показателю.

Месси дебютировал за первую команду "сине-гранатовых" в далеком 2004-м году. В составе "Барсы" Лионель выиграл 34 титула, а также взял 6 "Золотых мячей".

Напомним, что аргентинский форвард также лучший бомбардир в истории "Барселоны" - 661 забитый мяч.

"В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число", – прокомментировал это событие твиттер каталонцев.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.03.2021 в 01:13
а ещё 232 слабо? это примерно 5 сезонов
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Барселиниус (землянин)
22.03.2021 в 01:41
Ну а почему бы и нет? Вечный контракт от Кабана. Вышел на пол часика, буцнул мяч несколько раз, ну гол забил какой-то.. ну два.. Поехал на Ибицу.. потом снова буцнул... И так 5 сезонов. Уже Дест состарится.. а Месси всё выходит и выходит.. Потом под руки будут выводить.. будет только пенали бить и штрафные.. Так и дотянет до 1000
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MES QUE UN CLUB
22.03.2021 в 00:31
Поздравляем! Здоровья и много хороших матчей!
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