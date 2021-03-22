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Свершилось! В одиночку на вершине. Месси - лидер по количеству матчей за Барсу
Лео сыграл свой 768 матч за "сине-гранатовых" и обогнал Хави
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 28-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде уничтожила "Реал Сосьедад" со счетом 6:1.
В качестве капитана каталонцев на этот поединок вывел Лионель Месси. Эта игра стала для аргентинца 768-й в футболке "блауграны" - это абсолютный рекорд "Барсы"! Таким образом, 33-летний Лео обошел Хави (767 матчей) по количеству матчей за "Барселону" и является единоличным лидером клуба по этому показателю.
Месси дебютировал за первую команду "сине-гранатовых" в далеком 2004-м году. В составе "Барсы" Лионель выиграл 34 титула, а также взял 6 "Золотых мячей".
Напомним, что аргентинский форвард также лучший бомбардир в истории "Барселоны" - 661 забитый мяч.
"В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число", – прокомментировал это событие твиттер каталонцев.
???? A L O N E A T T H E T O P ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021
???? An otherworldly player
☄️ A stratospheric number
???? #Messi768 #Messi ???? pic.twitter.com/wSc9CXJjsq
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