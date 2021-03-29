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Защитника Реала могут оштрафовать за нарушение карантина

Испания
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Марсело покинул Мадрид

Защитника Реала могут оштрафовать за нарушение карантина

Новина українською

Защитника "Реала" Марселу могут оштрафовать за нарушение карантинных правил в Испании, пишет The Sun.

28 марта футболист опубликовал фото в Instagram, где он с семьей без масок отдыхает на пляже в Валенсии во время перерыва на матчи сборных.

Семья Марселу не имела право покидать Мадрид, так как в Испании на данный момент действуют ограничения на передвижения в связи с пандемией коронавируса. При этом ношение масок в общественных местах, которым является пляж в Валенсии, обязательно для всех.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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