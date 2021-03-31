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AS: Реал рассматривает только двух специалистов на замену Зинедину Зидану

Испания
(1 голосов)

Зизу может покинуть команду

AS: Реал рассматривает только двух специалистов на замену Зинедину Зидану

Фото: Sportsfinding / Автор – неизвестен

Новина українською

Мадридский "Реал" уже подготовил два сценария событий на тот случай, если сезон для клуба закончится неуспешно и наставник "сливочных" Зинедин Зидан будет вынужден покинуть свой пост.

По информации AS, один запасной план "Реалу" испортил "ПСЖ", наняв Маурисио Почеттино. Таким образом, сейчас Перес и компания рассматривают на должность главного тренера команды двух специалистов. Первый – наставник сборной Германии Йоахим Лев, который покинет Бундестим летом.

Второй – тренер молодежной команды "Реала" и экс-форвард "меренг" Рауль Гонсалес Бланко. Испанец возглавляет мадридскую "Кастилью" с 2019 года.

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В статье: Йоахим Лев Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
AS

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