AS: Реал рассматривает только двух специалистов на замену Зинедину Зидану

Мадридский "Реал" уже подготовил два сценария событий на тот случай, если сезон для клуба закончится неуспешно и наставник "сливочных" Зинедин Зидан будет вынужден покинуть свой пост.

По информации AS, один запасной план "Реалу" испортил "ПСЖ", наняв Маурисио Почеттино. Таким образом, сейчас Перес и компания рассматривают на должность главного тренера команды двух специалистов. Первый – наставник сборной Германии Йоахим Лев, который покинет Бундестим летом.

Второй – тренер молодежной команды "Реала" и экс-форвард "меренг" Рауль Гонсалес Бланко. Испанец возглавляет мадридскую "Кастилью" с 2019 года.