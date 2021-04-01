Агент Мино Райола и отец Холанда прибыли в Мадрид

Агент Мино Райола, представляющий интересы норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прибыл в Мадрид частным рейсом.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд сегодня обсудят с представителями мадридского "Реала" возможний трансфер игрока.

Накануне Мино Райола побывал в Барселоне для разговоров на эту тему с руководством "блаугранас".

Действующий чемпион Испании, мадридский Реал намерен усилить линию нападения. Холанд входит в список главных претендентов наряду с Килианом Мбаппе ("ПСЖ") и Харри Кейном ("Тоттенхэм"). Также заинтересована в услугах Холанда "Барселона".