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Агент Мино Райола и отец Холанда прибыли в Мадрид

Испания
(1 голосов)

Перед тем была "Барселона"

Агент Мино Райола и отец Холанда прибыли в Мадрид

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Агент Мино Райола, представляющий интересы норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прибыл в Мадрид частным рейсом.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд сегодня обсудят с представителями мадридского "Реала" возможний трансфер игрока.

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Накануне Мино Райола побывал в Барселоне для разговоров на эту тему с руководством "блаугранас".

Действующий чемпион Испании, мадридский Реал намерен усилить линию нападения. Холанд входит в список главных претендентов наряду с Килианом Мбаппе ("ПСЖ") и Харри Кейном ("Тоттенхэм"). Также заинтересована в услугах Холанда "Барселона".

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В статье: Реал (Мадрид) Альф-Инге Хааланд Мино Райола Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
01.04.2021 в 23:21
Не, ну всё правильно, а чё? Мино побывал в Барселоне, поговорили, обсудили, теперь приехал в Мадрид. Послушает, шо ему скажут там. Он же купец. Подумает, взвесит, сравнит, посчитает и выберет Барселону.
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