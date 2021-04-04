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В стиле Кака. Капитан Атлетика коснулся Кубка Испании перед финалом, и команда проиграла поединок

Испания
(2 голосов)

Традиция продолжается

В стиле Кака. Капитан Атлетика коснулся Кубка Испании перед финалом, и команда проиграла поединок

Атлетік Більбао/Автор невідомий

Новина українською

В финальном матче Кубка Испании предыдущего сезона, который состоялся только вчера, встречались "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Перед матчем при выходе команд на поле капитан "басков" Икер Муньяин прикоснулся к трофею.

Такие действия часто осуждаются футбольной общественностью, ведь это считается плохим знаком для команды: нельзя касаться кубка, пока его не выиграл. В противном случае он уйдет от тебя. Так и произошло с "Атлетиком". После матча Муньяин держал в руках не трофей, а памятную награду для финалиста Кубка Короля.

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Напомним, что впервые такой инцидент получил широкую огласку, когда перед жарким стамбульским финалом Лиги Чемпионов между "Миланом" и "Ливерпулем" игрок "росонери" Кака коснулся ушастого трофея и в конце концов итальянцы в драматичном поединке уступили англичанам.

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В статье: Икер Муньяин Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 12:41
для фикалиста...
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+2
0
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ФутбольнийГеній (Рівне)
04.04.2021 в 12:29
"для фікаліста Кубка Короля" - виправте але звучить влучно
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 12:46
А может так и задумано? Они же там приколисты.
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.04.2021 в 12:24
То же самое сделал Тимощук и его Бавария проиграла финал ЛЧ Челси.
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+4
-1
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Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 13:02
Да Тимощук вообще притырок ещё тот. Помню, как Бавария выиграла свой очередной чемпионат, в котором Толик отыграл всего три-четыре полных игры и как он прыгал и скакал по полю с салатницей после победного матча, даже свои игроки озирались на него неприязненно, а оно всё прыгало и скакало, не выпуская салатницы из рук без тени стыда. А ведь почти весь сезон просидел на лавке. Шлемазл блъ..
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+4
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