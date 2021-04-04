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В стиле Кака. Капитан Атлетика коснулся Кубка Испании перед финалом, и команда проиграла поединок
Традиция продолжается
Атлетік Більбао/Автор невідомий
В финальном матче Кубка Испании предыдущего сезона, который состоялся только вчера, встречались "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Перед матчем при выходе команд на поле капитан "басков" Икер Муньяин прикоснулся к трофею.
Iker Muniain touched the cup before kick off tonight... Superstitions don't mean anything, right? Right? pic.twitter.com/eKUVTh4tLH— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) April 3, 2021
Такие действия часто осуждаются футбольной общественностью, ведь это считается плохим знаком для команды: нельзя касаться кубка, пока его не выиграл. В противном случае он уйдет от тебя. Так и произошло с "Атлетиком". После матча Муньяин держал в руках не трофей, а памятную награду для финалиста Кубка Короля.
Напомним, что впервые такой инцидент получил широкую огласку, когда перед жарким стамбульским финалом Лиги Чемпионов между "Миланом" и "Ливерпулем" игрок "росонери" Кака коснулся ушастого трофея и в конце концов итальянцы в драматичном поединке уступили англичанам.
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