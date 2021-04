В стиле Кака. Капитан Атлетика коснулся Кубка Испании перед финалом, и команда проиграла поединок

В финальном матче Кубка Испании предыдущего сезона, который состоялся только вчера, встречались "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Перед матчем при выходе команд на поле капитан "басков" Икер Муньяин прикоснулся к трофею.

Iker Muniain touched the cup before kick off tonight... Superstitions don't mean anything, right? Right? pic.twitter.com/eKUVTh4tLH