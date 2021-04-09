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Ла Лига не нашла доказательств расизма в адрес Диакаби – Валенсия проведет свое расследование
История продолжается
Фото: Valencia CF / Автор – неизвестен
Компания, которая специализируется на чтении по губам, не выявила расистских оскорблений из уст защитника "Кадиса" Хуана Калы в адрес защитника "Валенсии" Муктара Диакаби.
По информации испанских СМИ, Кала в своем "спиче" не использовал ругательств, которыми можно оскорбить человека на расистской основе.
Пресс-служба "Валенсии" мгновенно отреагировала в защиту своего исполнителя и даже пообещала провести собственное расследование. В стане "Лос Чес" отмечают, что "отсутствие доказательств вовсе не означает, что расизма не было". Тем не менее, в клубе благодарят руководство Ла Лиги за желание разобраться в эпизоде.
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