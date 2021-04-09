Ла Лига не нашла доказательств расизма в адрес Диакаби – Валенсия проведет свое расследование

Компания, которая специализируется на чтении по губам, не выявила расистских оскорблений из уст защитника "Кадиса" Хуана Калы в адрес защитника "Валенсии" Муктара Диакаби.

По информации испанских СМИ, Кала в своем "спиче" не использовал ругательств, которыми можно оскорбить человека на расистской основе.

Пресс-служба "Валенсии" мгновенно отреагировала в защиту своего исполнителя и даже пообещала провести собственное расследование. В стане "Лос Чес" отмечают, что "отсутствие доказательств вовсе не означает, что расизма не было". Тем не менее, в клубе благодарят руководство Ла Лиги за желание разобраться в эпизоде.