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Ла Лига не нашла доказательств расизма в адрес Диакаби – Валенсия проведет свое расследование

Испания
(1 голосов)

История продолжается

Ла Лига не нашла доказательств расизма в адрес Диакаби – Валенсия проведет свое расследование

Фото: Valencia CF / Автор – неизвестен

Новина українською

Компания, которая специализируется на чтении по губам, не выявила расистских оскорблений из уст защитника "Кадиса" Хуана Калы в адрес защитника "Валенсии" Муктара Диакаби.

По информации испанских СМИ, Кала в своем "спиче" не использовал ругательств, которыми можно оскорбить человека на расистской основе.

Пресс-служба "Валенсии" мгновенно отреагировала в защиту своего исполнителя и даже пообещала провести собственное расследование. В стане "Лос Чес" отмечают, что "отсутствие доказательств вовсе не означает, что расизма не было". Тем не менее, в клубе благодарят руководство Ла Лиги за желание разобраться в эпизоде.

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В статье: расизм Валенсия Ла Лига Муктар Диакаби
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Источник:
COPE

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.04.2021 в 14:04
Не было там никакого расизма! Чёрный просто солгал, как врут все чёрные!!!
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