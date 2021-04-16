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Нужно понизить оклад: лидер Реала договорился о продление контракта с мадридцами
Метроном команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Хорватский полузащитник "сливочных" Лука Модрич проведет еще одну кампанию в "Реале". По информации издания AS, стороны пришли к соглашению о продлении контракта до лета 2022 года.
35-летний игрок пошел навстречу руководству "меренг" и согласился понизить зарплату. Боссы клуба работали над продлением соглашения с Модричем несколько месяцев. Таким образом, Лука внесет свой вклад в борьбу клуба с финансовыми проблемами, которые создала пандемия.
Модрич в "Реале" с 2012 года. В составе мадридской команды Лука 4 раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Три года назад он выиграл Золотой мяч.
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