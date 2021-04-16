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Нужно понизить оклад: лидер Реала договорился о продление контракта с мадридцами

Испания
(1 голосов)

Метроном команды

Нужно понизить оклад: лидер Реала договорился о продление контракта с мадридцами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватский полузащитник "сливочных" Лука Модрич проведет еще одну кампанию в "Реале". По информации издания AS, стороны пришли к соглашению о продлении контракта до лета 2022 года.

35-летний игрок пошел навстречу руководству "меренг" и согласился понизить зарплату. Боссы клуба работали над продлением соглашения с Модричем несколько месяцев. Таким образом, Лука внесет свой вклад в борьбу клуба с финансовыми проблемами, которые создала пандемия.

Модрич в "Реале" с 2012 года. В составе мадридской команды Лука 4 раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Три года назад он выиграл Золотой мяч.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
16.04.2021 в 12:52
Ой, какой же всё-таки Лука молодец! Какой совестливый, порядочный и понимающий человек. Не то шо нэнажэрлывый Месси из Барсы. Да, редакция, я угадал посыл?
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
16.04.2021 в 13:00
О вилізло! А де пропадав після матчу з Лівером? посил тобі не треба, ти сам знаєш куди тобі іти
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.04.2021 в 12:14
метроНОС команды
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
16.04.2021 в 12:55
Носатый гоблин с еврейскими корнями.
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Vantala (Kharkiv)
16.04.2021 в 11:18
35. Конечно пора ценник снижать, даже пандемия тут ни при чем.
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