Нужно понизить оклад: лидер Реала договорился о продление контракта с мадридцами

Хорватский полузащитник "сливочных" Лука Модрич проведет еще одну кампанию в "Реале". По информации издания AS, стороны пришли к соглашению о продлении контракта до лета 2022 года.

35-летний игрок пошел навстречу руководству "меренг" и согласился понизить зарплату. Боссы клуба работали над продлением соглашения с Модричем несколько месяцев. Таким образом, Лука внесет свой вклад в борьбу клуба с финансовыми проблемами, которые создала пандемия.

Модрич в "Реале" с 2012 года. В составе мадридской команды Лука 4 раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Три года назад он выиграл Золотой мяч.