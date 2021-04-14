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Лука Модрич отреагировал на возмущение Клоппа и Кумана относительно судейства в пользу Реала

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Просто завидуют!

Лука Модрич отреагировал на возмущение Клоппа и Кумана относительно судейства в пользу Реала

Новина українською

Центральный полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мыслями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (первый матч - 3:1).

Это будет очень сложная игра для нас. Мы должны сыграть на уровне Лиги чемпионов. Нужно провести матч так же, как первый. Нам не нужно защищать результат, мы приехали побеждать.

Хорватский легионер отреагировал на высказывания коучей "Ливерпуля" - Юргена Клоппа и "Барселоны" - Рональда Кумана о судействе в пользу мадридцев.

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Ничего из того, что говорят, не могло бы изменить нашу историю и помешать нам делать свое дело. Кто-то недоволен? Это нормально, когда речь идет о лучшей команде мира. Ничто из сказанного не сможет запятнать нашу историю, - цитирует Модрича УЕФА.

Поединок "Реала" с "Ливерпулем "состоится сегодня, начало в 22:00.

Аудиотрансляция матча на UA-Футбол.

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В статье: Юрген Клопп Лука Модрич Лига чемпионов Рональд Куман Реал (Мадрид)
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