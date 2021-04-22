Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона остается в Суперлиге. Клуб сделал официальное заявление
Не боятся санкций от УЕФА?
Каталонская "Барселона" на своем официальном сайте сделала заявление, касаемо турнира Европейская Суперлига.
Несмотря на выход большей части команд из турнира, вице-чемпион объявил, что пока не планирует покидать соревнование:
"Было бы исторической ошибкой отказаться от того, чтобы быть одним из основателей этого исторического проекта"
Club statement on the Super Leaguehttps://t.co/BFSgo1OaQo— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2021
В заявлении сказано, что в "Барселоне" понимают всю важность футбольных реформ, которые гарантировали бы финансовую устойчивость для клубов. Помимо этого, в заявлении сказано, что и сама Суперлига требует много работы. В конце было сказано, что клуб считает неправильной тактику запугивания и серьезного давления на участников Суперлиги.
"Из-за серьезной реакции общественности на создание турнира, "Барселона" считает, что необходим глубокий анализ причин подобного".
Стоит отметить, что сейчас турнир покинули все шесть топ-клубов Англии, а также "Интер", "Милан" и "Атлетико".
Популярное сейчас
- Источник: Стал известен претендент на пост главного тренера Александрии
- "Осталось 4 игры". Шаран - о своем уходе из Александрии
- Миколенко: Те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны
- Сегодня Европейская Суперлига может прекратить существование
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО