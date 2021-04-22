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Барселона остается в Суперлиге. Клуб сделал официальное заявление

Испания
(3 голосов)

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Барселона остается в Суперлиге. Клуб сделал официальное заявление

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" на своем официальном сайте сделала заявление, касаемо турнира Европейская Суперлига.

Несмотря на выход большей части команд из турнира, вице-чемпион объявил, что пока не планирует покидать соревнование:

"Было бы исторической ошибкой отказаться от того, чтобы быть одним из основателей этого исторического проекта"

В заявлении сказано, что в "Барселоне" понимают всю важность футбольных реформ, которые гарантировали бы финансовую устойчивость для клубов. Помимо этого, в заявлении сказано, что и сама Суперлига требует много работы. В конце было сказано, что клуб считает неправильной тактику запугивания и серьезного давления на участников Суперлиги.

"Из-за серьезной реакции общественности на создание турнира, "Барселона" считает, что необходим глубокий анализ причин подобного".

Стоит отметить, что сейчас турнир покинули все шесть топ-клубов Англии, а также "Интер", "Милан" и "Атлетико".

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В статье: Барселона Суперлига
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Комментарии (26)
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Просто Квашин (Харьков)
22.04.2021 в 21:47
Я всегда говорил, что это самый педе расти ческий клуб...
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
22.04.2021 в 21:41
Погана звістка... Чи босів Барси турбує, що вони підписали і як з цього піти красиво тобто неустойку не платити.
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+2
-1
prockop4uck (Киев)
22.04.2021 в 21:39
Сепары однажды, сепары навсегда. Даже в футболе
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+2
0
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Барсепиниус (настоящий)
22.04.2021 в 21:26
На самом деле это хорошая новость. Без денег супер-лиги нельзя будет удержать Месси, шейхи с ПСЖ и УЕФА спецом давят чтобы отобрать нашего золотого мальчика.
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0
-5
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Cannabis Sativa (Луцк)
22.04.2021 в 21:44
Пока Барса выступает под эгидой УЕФА, у тебя хоть есть возможность смотреть на игру этого "золотого мальчика". В Суперлиге просмотр трансляции одного матча тебе обойдется минимум в 50 евро. Сколько матчей Барсы ты сможешь увидеть за свою месячную зарплату? Либо ты не вникал в стоимость билетов и трансляций матчей Суперлиги, либо ты всё прекрасно осознаёшь и бронелобо поддерживаешь тех, кто тебе же (как фану Барсы) хочет сделать хуже. Сколько тебе лет, если не секрет?
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
22.04.2021 в 21:48
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
22.04.2021 в 21:08
Прощай Барса! Плакать не будем...ипитесь там с Регалом в подворотнях
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+5
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.04.2021 в 21:00
Намекает, чтоб уефа тоже денег подкинула, как и англикам:)
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+1
-2
Daddygo (Харьков)
22.04.2021 в 20:54
А кроме них еще кто-то остался или они со своим дублем кубок будут разыгрывать ?Это ж все бабло им достанется !
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+2
-1
prostors (Вольногорск)
22.04.2021 в 20:50
" В "Барселоне" понимают всю важность футбольных реформ, которые гарантировали бы финансовую устойчивость для клубов". А вы не пробовали ограничить зарплаты игрокам? Месси - 120 миллионов в год, и тд. А потом у них бюджет трещит. Надо что бы определили потолок по зарплате. Это даже не смешно.
Ответить
+5
0
viajador (Кошмари City)
22.04.2021 в 21:02
Наверное, вопрос не в ограничении зарплат, а в сумме выплаченных с них налогов.
Ответить
+3
-1
kalan-86 (Анкара)
22.04.2021 в 20:50
А чего вы хотели от каталонской команды? Куда весь регион, туда и эти. Ну что же, поглядим, куда их дальше нелегкая заведёт.
Ответить
+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
22.04.2021 в 20:51
О каком регионе речь?
Ответить
0
-3
kalan-86 (Анкара)
22.04.2021 в 20:57
Я об аналогии с Каталонией и о том, что бытие определяет сознание.
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
22.04.2021 в 20:47
Они там что??? Того?
Ответить
+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
22.04.2021 в 20:50
Любит, не любит... устроили ромашку. А может это автор дурачится? Надо посмотреть на других сайтах.
Ответить
0
-5
Ten0N (Leopolis)
22.04.2021 в 21:12
Автор дурачится с официальным сайтом и твиттером? Ты окончательно е*у дал.
+5
-1
storm_ua (Николаев)
22.04.2021 в 20:37
Ахахахах до финансовых рабов льоньчика еще не дошло что sепар лига фсьоооо))) или льоньчик приказал им чтобы выставить абсолютным посмешищем
Ответить
+2
-2
Vantala (Kharkiv)
22.04.2021 в 20:33
Главное побольше "супера"! Суперлига из трех "суерклубов" - это суперкруто! Можно каждый месяц новый кубок разыгрывать. Суперкубок "сентябрь 2021" от суперлиги! И главное - никто не будет обижен, каждому клубу гарантировано призовое место - меньше бронзы никто не получит :)
Ответить
+7
-2
Ol-g (Одесса)
22.04.2021 в 20:31
Хотят больше от УЕФА.
Ответить
+4
-2
Лекарь (село Дарница)
22.04.2021 в 20:34
Они ох*ели просто
Ответить
+7
-1
oda1979 (Запорожье)
22.04.2021 в 20:31
Очень правильное решение
Ответить
+3
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
22.04.2021 в 20:41
Тоже так думаю. У Кабана всегда чуйка была.
Ответить
+2
-8
мы за динамо (киев)
22.04.2021 в 21:29
коли ще доведеться, але за це я аплодую барселоні. моє вподобання мю не витримав. поліз під плінтус.. пс от і залишились лише хто відповідає критерію супер.
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 20:31
А грати з ким будуть? Нема клепки в голові.
Ответить
+4
-1
Лекарь (село Дарница)
22.04.2021 в 20:29
Во, что долги делают. Готовы в ноги пасть тому, кто бабла подкинет. Банкроты хреновы.
Ответить
+9
-2


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