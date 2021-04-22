Барселона остается в Суперлиге. Клуб сделал официальное заявление

Каталонская "Барселона" на своем официальном сайте сделала заявление, касаемо турнира Европейская Суперлига.

Несмотря на выход большей части команд из турнира, вице-чемпион объявил, что пока не планирует покидать соревнование:

"Было бы исторической ошибкой отказаться от того, чтобы быть одним из основателей этого исторического проекта"

Club statement on the Super Leaguehttps://t.co/BFSgo1OaQo — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2021

В заявлении сказано, что в "Барселоне" понимают всю важность футбольных реформ, которые гарантировали бы финансовую устойчивость для клубов. Помимо этого, в заявлении сказано, что и сама Суперлига требует много работы. В конце было сказано, что клуб считает неправильной тактику запугивания и серьезного давления на участников Суперлиги.

"Из-за серьезной реакции общественности на создание турнира, "Барселона" считает, что необходим глубокий анализ причин подобного".

Стоит отметить, что сейчас турнир покинули все шесть топ-клубов Англии, а также "Интер", "Милан" и "Атлетико".